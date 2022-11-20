Пострадавших от рук грабителя-гастролера ищет полиция в Екатеринбурге

О преступлениях челябинца начали сообщать студенты колледжей. Люди пострадали от рук грабителя по улице 8 Марта и на перекрестке 8 Марта — Ленина. Задержанный требовал от худощавых парней (тех, кто не мог бы сопротивляться) дать денег, якобы, на проезд. Если молодому человеку отказывали, он начинал угрожать. Далее следовал либо перевод на банковскую карту от жертвы, либо передача наличных.