Пострадавших от рук грабителя-гастролера ищет полиция в Екатеринбурге

О преступлениях челябинца начали сообщать студенты колледжей. Люди пострадали от рук грабителя по улице 8 Марта и на перекрестке 8 Марта — Ленина. Задержанный требовал от худощавых парней (тех, кто не мог бы сопротивляться) дать денег, якобы, на проезд. Если молодому человеку отказывали, он начинал угрожать. Далее следовал либо перевод на банковскую карту от жертвы, либо передача наличных.
Узнав, где мог бы находиться подозреваемый, оперативники отдела полиции № 5 отправились на арест. Два потерпевших на опознании указали на задержанного. 16 ноября у одного парня путем запугивания выманили 4,5 тысячи рублей, у второго — 1 тысячу рублей. Также от действий гастролера пострадал ещё один екатеринбуржец: хулиган забрал у него 21,5 тысячи.
19-летнего молодого человека, приехавшего из Челябинской области, задержали поместили под стражу. Сейчас правоохранители разыскивают других пострадавших от рук мужчины, которому вменяют грабеж с угрозами и насилием, «не опасным для жизни и здоровья». Других жертв произошедшего просят позвонить по номерам 356-42-05 или 102, сообщает отделение связей со СМИ УМВД Екатеринбурга.