Пушкинские карты, выплаты, путевки: план по привлечению медработников в Нижний Тагил

С целью закрепления врачей в городе администрация планирует обратиться в ЗакСО и Министерство здравоохранения Свердловской области для рассмотрения на всероссийском уровне таких инициатив, как:
Также в Минздрав Свердловской области обратятся с просьбой об увеличении количества целевых мест для студентов «Уральского государственного медицинского университета» и предоставлении квот (брони) на целевую ординатуру выпускникам узконаправленных факультетов (фтизиатрия, психиатрия, дерматовенерология и других).
В ЗакСО администрация Нижнего Тагила планирует просить для медиков ряд льгот. В их числе: приоритетное место при устройстве в детские сады и школы, а также детские путевки в загородные лагеря и санатории.
Кроме того, для медицинских работников в Нижнем Тагиле на постоянной основе будут создавать комфортные условия труда, повышать уровень благоустройства дворов и общественных пространств, сокращать выбросы и уровень загрязненности воздуха, а также проводить комплексные меры по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ (повышать качество питьевой воды).
Для медицинских работников предоставят жилые помещения из жилищного фонда Нижнего Тагила, а также земельный участок для ИЖС или ведения хозяйства. Для врачей из сельской местности предусмотрена компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.
По выходе на пенсию медслужащим ежегодно будут выплачивать денежные средства на Международный День пожилого человека.
В завершение администрация Нижнего Тагила планирует предоставлять городским врачам (пенсионерам по старости или выслуге лет) путевки в профилакторий «Сосновый бор» на условиях частичной оплаты.