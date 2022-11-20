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Пушкинские карты, выплаты, путевки: план по привлечению медработников в Нижний Тагил

Сегодня, 10:47
Фото: 1MI

План по привлечению медиков утвердили в Нижнем Тагиле

Администрация Нижнего Тагила утвердила план по привлечению и закреплению медицинских работников в городе. Среди инициатив — отмена аккредитации для врачей со стажем от 10 лет, социальные гарантии, «Пушкинская карта» и многое другое.

С целью закрепления врачей в городе администрация планирует обратиться в ЗакСО и Министерство здравоохранения Свердловской области для рассмотрения на всероссийском уровне таких инициатив, как:

  • приостановку аккредитации для врачей со стажем работы по специальности более 10 лет;
  • недопущение до работы в частных клиниках выпускников медицинских вузов, которые не проработали 5 лет в государственных больницах;
  • внесение медицинских специалистов в программу «Пушкинская карта».

Также в Минздрав Свердловской области обратятся с просьбой об увеличении количества целевых мест для студентов «Уральского государственного медицинского университета» и предоставлении квот (брони) на целевую ординатуру выпускникам узконаправленных факультетов (фтизиатрия, психиатрия, дерматовенерология и других).

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В ЗакСО администрация Нижнего Тагила планирует просить для медиков ряд льгот. В их числе: приоритетное место при устройстве в детские сады и школы, а также детские путевки в загородные лагеря и санатории.

Кроме того, для медицинских работников в Нижнем Тагиле на постоянной основе будут создавать комфортные условия труда, повышать уровень благоустройства дворов и общественных пространств, сокращать выбросы и уровень загрязненности воздуха, а также проводить комплексные меры по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ (повышать качество питьевой воды).

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Для медицинских работников предоставят жилые помещения из жилищного фонда Нижнего Тагила, а также земельный участок для ИЖС или ведения хозяйства. Для врачей из сельской местности предусмотрена компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

По выходе на пенсию медслужащим ежегодно будут выплачивать денежные средства на Международный День пожилого человека.

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В завершение администрация Нижнего Тагила планирует предоставлять городским врачам (пенсионерам по старости или выслуге лет) путевки в профилакторий «Сосновый бор» на условиях частичной оплаты.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Лечение#Врачи#Доктор#Выплата#Эксклюзив#Город
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