Пушкинские карты, выплаты, путевки: план по привлечению медработников в Нижний Тагил

Кроме того, для медицинских работников в Нижнем Тагиле на постоянной основе будут создавать комфортные условия труда, повышать уровень благоустройства дворов и общественных пространств, сокращать выбросы и уровень загрязненности воздуха, а также проводить комплексные меры по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ (повышать качество питьевой воды).