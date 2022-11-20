TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За побитую снегом машину УВЗ в Нижнем Тагиле заплатит более 300 тысяч рублей

Сегодня, 06:54
Фото: 1MI
Снег с дома в Нижнем Тагиле упал на машину женщины и повредил капот, лобовое стекло и салон автомобиля. Суд назначил собственнику здания, которым является «Уралвагонзавод», выплатить пострадавшей более 300 тысяч рублей.

Известно, что в результате падения снега у автомобиля был поврежден корпус, на лобовом стекле образовалась овальная вмятина, дворники и зеркала были изогнуты. По всему ветровому стеклу расходились трещины, а салон авто был усыпан осколками. Более того, вся поверхность машины была побита снегом.

Гардеробщик отсудил у УВЗ в Нижнем Тагиле более 2 млн рублей за травму руки
Узнать подробнее

В день случившегося женщина обратилась в полицию Нижнего Тагила. По результатам работы правоохранителей было возбуждено дело, которое передали в суд. Согласно подсчетам, цена ремонтных работ составила 320 600 рублей, позже экспертиза снизила ценник.

Читайте также:
Представители кланов УВЗ и НТМК займутся вопросами содержания многоквартиных домовТравмированный тагильчанин отсудил у УВЗ 20 тысяч за невыплату зарплатыСкользкий путь. УК в Нижнем Тагиле не чистят ото льда тротуары возле домов

Дзержинский районный суд в Нижнем Тагиле обвинил УВЗ в ненадлежащем уходе за имуществом, в результате чего компанию обязали выплатить 282 685 рублей 51 копейку на восстановление автомобиля, а также возместить расходы на юридические услуги (6 500 рублей), работы оценщика (19 000 рублей) и стоимость государственной пошлины — 6 026 рублей и 86 копеек. Женщина пыталась обжаловать судебное решение, но апелляцию отклонили.

ЕВРАЗ НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле нарушили саннормы на рабочих местах сотрудников
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Эксклюзив#УВЗ#Суд#Деньги#Снег
Подпишитесь
Огнегривый конь, каток и герои мультфильмов: каким будет ледовый городок в Тагиле
Вчера, 19:45
Апатия, 50 беляшей и незаконченный ремонт. Как ждут тагильчанки мобилизованных мужей
18 ноября, 18:37
«Собственник пропал»: жильцы дома в Нижнем Тагиле делят дом с заброшенным помещением
17 ноября, 11:27
Армрестлинг, стрельба, пауэрлифтинг: ДЦП не мешает екатеринбуржцу заниматься спортом
Вчера, 23:08
Съеденный голубь, общаги и разводы: участковый рассказал о работе в Нижнем Тагиле
17 ноября, 22:39