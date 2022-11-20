За побитую снегом машину УВЗ в Нижнем Тагиле заплатит более 300 тысяч рублей

Известно, что в результате падения снега у автомобиля был поврежден корпус, на лобовом стекле образовалась овальная вмятина, дворники и зеркала были изогнуты. По всему ветровому стеклу расходились трещины, а салон авто был усыпан осколками. Более того, вся поверхность машины была побита снегом.