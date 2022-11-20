За побитую снегом машину УВЗ в Нижнем Тагиле заплатит более 300 тысяч рублей

Известно, что в результате падения снега у автомобиля был поврежден корпус, на лобовом стекле образовалась овальная вмятина, дворники и зеркала были изогнуты. По всему ветровому стеклу расходились трещины, а салон авто был усыпан осколками. Более того, вся поверхность машины была побита снегом.
В день случившегося женщина обратилась в полицию Нижнего Тагила. По результатам работы правоохранителей было возбуждено дело, которое передали в суд. Согласно подсчетам, цена ремонтных работ составила 320 600 рублей, позже экспертиза снизила ценник.
Дзержинский районный суд в Нижнем Тагиле обвинил УВЗ в ненадлежащем уходе за имуществом, в результате чего компанию обязали выплатить 282 685 рублей 51 копейку на восстановление автомобиля, а также возместить расходы на юридические услуги (6 500 рублей), работы оценщика (19 000 рублей) и стоимость государственной пошлины — 6 026 рублей и 86 копеек. Женщина пыталась обжаловать судебное решение, но апелляцию отклонили.