Загадочный плод созрел в оранжерее Екатеринбурга

Ранее в доме жителей Нижнего Тагила вырос ананас. Несмотря на то, что плод был взращен в домашних условиях, он внешне напоминал магазинный. Тагильчане добавили к своему рассказу информацию о том, что фрукт является неприхотливым в уходе, так как фактически представляет собой траву.