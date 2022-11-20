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Загадочный плод созрел в оранжерее Екатеринбурга

Сегодня, 06:02
Фото: Оранжерейный комплекс ботанического сада УрО РАН
Папайи растут на «дынном дереве»
Дерево папайи, которое также называют «фрута-бомбой», дало плоды в ботаническом саду Екатеринбурга. О загадочном фрукте специалисты рассказали в социальных сетях.

Папайи растут на древесном растении, которое внешне напоминают пальму — «дынном дереве». Перед сезоном созревания плодов кора экзотического растения выпускает цветы, пахнущие ландышем.

Созревший фрукт по вкусу ассоциируется с тыквой или морковью, а по внешнему виду — с дыней. Папайя практически не встречается в естественной среде: единственное место, где её можно найти в диком виде, это леса Колумбии.

Папайя полезна благодаря своему химическому составу
Фото: Оранжерейный комплекс ботанического сада УрО РАН

Эксперты-ботаники подчеркивают, что зрелые плоды полезны, потому что богаты витаминами и химическими элементами. Кроме того, несколько капель сока папайи могут улучшить вкус мясного или рыбного блюда в несколько раз, сообщает «Оранжерейный комплекс ботанического сада УрО РАН».

Ананас вырос дома у жителей Нижнего Тагила
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Ранее в доме жителей Нижнего Тагила вырос ананас. Несмотря на то, что плод был взращен в домашних условиях, он внешне напоминал магазинный. Тагильчане добавили к своему рассказу информацию о том, что фрукт является неприхотливым в уходе, так как фактически представляет собой траву.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Фрукты#Дерево#Еда#Природа
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