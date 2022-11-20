Загадочный плод созрел в оранжерее Екатеринбурга

Папайи растут на древесном растении, которое внешне напоминают пальму — «дынном дереве». Перед сезоном созревания плодов кора экзотического растения выпускает цветы, пахнущие ландышем.
Созревший фрукт по вкусу ассоциируется с тыквой или морковью, а по внешнему виду — с дыней. Папайя практически не встречается в естественной среде: единственное место, где её можно найти в диком виде, это леса Колумбии.
Эксперты-ботаники подчеркивают, что зрелые плоды полезны, потому что богаты витаминами и химическими элементами. Кроме того, несколько капель сока папайи могут улучшить вкус мясного или рыбного блюда в несколько раз, сообщает «Оранжерейный комплекс ботанического сада УрО РАН».
Ранее в доме жителей Нижнего Тагила вырос ананас. Несмотря на то, что плод был взращен в домашних условиях, он внешне напоминал магазинный. Тагильчане добавили к своему рассказу информацию о том, что фрукт является неприхотливым в уходе, так как фактически представляет собой траву.