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Заморозки до -17, ветер и снег: погода на 5 дней в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:55
Фото: 1MI

Заморозки до -17 идут в Нижний Тагил

Во время рабочей недели, с 21 по 25 ноября, в Нижнем Тагиле ожидается разнообразная погода. Переменная облачность сменится снегом и ветром до 11 метров в секунду.

В понедельник, 21 ноября, синоптики обещают переменную облачность, без осадков. По прогнозам экспертов, ночная температура воздуха опустится до 10 градусов ниже нуля, дневная повысится до -7. Скорость ветра — 13 метров в секунду.

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Погода во вторник будет аналогичной. Изменится лишь скорость ветра: она снизится до 11 м/с.

В среду, 23 ноября, ночная температура атмосферного воздуха упадет до -15 градусов Цельсия, а дневная дойдет до отметки -9. Ожидается ветер средних значений.

В четверг, 24 ноября, в Нижнем Тагиле обещают снег. По прогнозам сервиса Гисметео, выпадет 1,5 мм осадков. Ночью градусники замрут на отметке -12°C, днем поднимутся до -7.

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В пятницу, 25 ноября, ожидается самый холодный день рабочей недели: -17 градусов ночью и -7°C — днём. Ветер достигнет 10 метров в секунду, а количество осадков составит 4,8 мм.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Погода#Снег#Воздух#Температура#Осадки#Ветер
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