Заморозки до -17, ветер и снег: погода на 5 дней в Нижнем Тагиле

В понедельник, 21 ноября, синоптики обещают переменную облачность, без осадков. По прогнозам экспертов, ночная температура воздуха опустится до 10 градусов ниже нуля, дневная повысится до -7. Скорость ветра — 13 метров в секунду.
Погода во вторник будет аналогичной. Изменится лишь скорость ветра: она снизится до 11 м/с.
В среду, 23 ноября, ночная температура атмосферного воздуха упадет до -15 градусов Цельсия, а дневная дойдет до отметки -9. Ожидается ветер средних значений.
В четверг, 24 ноября, в Нижнем Тагиле обещают снег. По прогнозам сервиса Гисметео, выпадет 1,5 мм осадков. Ночью градусники замрут на отметке -12°C, днем поднимутся до -7.
В пятницу, 25 ноября, ожидается самый холодный день рабочей недели: -17 градусов ночью и -7°C — днём. Ветер достигнет 10 метров в секунду, а количество осадков составит 4,8 мм.