10-летний мальчик пострадал в ДТП с такси в Екатеринбурге

Столкновение произошло между автомобилем такси Lada и машиной Daewoo Nexia. За рулем второй машины была женщина. В качестве пассажира находился 10-летний мальчик, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. В результате ребенка отвезли в больницу.