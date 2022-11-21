10-летний мальчик пострадал в ДТП с такси в Екатеринбурге

Столкновение произошло между автомобилем такси Lada и машиной Daewoo Nexia. За рулем второй машины была женщина. В качестве пассажира находился 10-летний мальчик, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. В результате ребенка отвезли в больницу.
Известно, что ДТП случилось в вечернее время 20 ноября. Ребенок находился на переднем сидении и без детского кресла. Водитель такси, совершая поворот налево, не уступил дорогу и произошло столкновение.
В ГИБДД призвали родителей перевозить детей в машинах исключительно в детских креслах.