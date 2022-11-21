TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

10-летний мальчик пострадал в ДТП с такси в Екатеринбурге

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на улице Крауля произошло ДТП с участием автомобиля такси. В результате аварии 10-летний ребенок травмировался.

Столкновение произошло между автомобилем такси Lada и машиной Daewoo Nexia. За рулем второй машины была женщина. В качестве пассажира находился 10-летний мальчик, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. В результате ребенка отвезли в больницу.

Известно, что ДТП случилось в вечернее время 20 ноября. Ребенок находился на переднем сидении и без детского кресла. Водитель такси, совершая поворот налево, не уступил дорогу и произошло столкновение.

Девушка получила травмы в ДТП с иномаркой под Сысертью
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле водители встали в пробку на улице Кулибина из-за ДТПБастрыкин поручил провести проверку после гибели екатеринбуржца в ДТП со «скорой»Девочка пострадала в ДТП с мусоровозом на въезде в Нижний Тагил

В ГИБДД призвали родителей перевозить детей в машинах исключительно в детских креслах.

#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Авария#ДТП с участием детей#Такси#Ребенок
Подпишитесь
Огнегривый конь, каток и герои мультфильмов: каким будет ледовый городок в Тагиле
19 ноября, 19:45
Апатия, 50 беляшей и незаконченный ремонт. Как ждут тагильчанки мобилизованных мужей
18 ноября, 18:37
«Собственник пропал»: жильцы дома в Нижнем Тагиле делят дом с заброшенным помещением
17 ноября, 11:27
За побитую снегом машину УВЗ в Нижнем Тагиле заплатит более 300 тысяч рублей
Вчера, 11:54
Армрестлинг, стрельба, пауэрлифтинг: ДЦП не мешает екатеринбуржцу заниматься спортом
19 ноября, 23:08
Съеденный голубь, общаги и разводы: участковый рассказал о работе в Нижнем Тагиле
17 ноября, 22:39