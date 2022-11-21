2 человека пострадали в ДТП с автобусом и ВАЗом в Нижнем Тагиле

Известно, что отечественным авто управляла 33-летняя тагильчанка. В процессе пути она потеряла контроль над машиной и выехала на встречную полосу, где и столкнулась с ПАЗ 320302 — 11. За рулем находился 71-летний мужчина, сообщили изданию TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.
В аварии пострадало 2 человека: 34-летний пассажир «легковушки» и водитель автобуса. Травмированных людей отвезли в ГБ № 4.
Сотрудники дорожной полиции выяснилось, что автоледи имеет 8-летний водительский стаж. После аварии у женщины был шок: она не смогла объяснить, как именно все произошло. По этой же причине жительница Нижнего Тагила не смогла пройти освидетельствование на алкотестере.
В свою очередь, водитель ПАЗ управляет транспортом класса «D» на протяжении 18 лет. Мужчина ехал с послеобеденного перерыва на вокзал, поэтому в салоне пассажиров не было.
Правоохранители оценили дорожную обстановку и выяснили, что условия были неудовлетворительными: присутствовала зимняя скользкость и снег на проезжей части. Организации, которая обслуживает дороги, выдали рекомендацию об устранении недостатков.