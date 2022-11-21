2 человека пострадали в ДТП с автобусом и ВАЗом в Нижнем Тагиле

Сотрудники дорожной полиции выяснилось, что автоледи имеет 8-летний водительский стаж. После аварии у женщины был шок: она не смогла объяснить, как именно все произошло. По этой же причине жительница Нижнего Тагила не смогла пройти освидетельствование на алкотестере.