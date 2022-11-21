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22-летнего участника СВО похоронят в Каменске-Уральском

Сегодня, 11:02
Фото: 1MI
22-летнего юношу из Каменска-Уральского, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронят. Алексей Лагутин скончался во время выполнения боевого задания.

По данным пресс-службы мэрии, родился и вырос Алексей в Екатеринбурге, окончил школу №21, отслужил срочную связистом. Позднее его семья перебралась на постоянное место жительства в поселок Первомайский, пишет 66.ru.

После объявления мобилизации Алексей пришел в военкомат и изъявил желание отправиться на Украину. Там он получил тяжелое ранение. Две недели врачи пытались его спасти. Скончался мужчина 15 ноября. 23 декабря ему должно было исполниться 23 года.

В мэрии сказали. что Алексей был патриотом. Семье погибшего там выразили глубочайшие соболезнования.

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Прощание с солдатом пройдет на Аллее славы 23 ноября в 11:00.

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