22-летнего участника СВО похоронят в Каменске-Уральском

По данным пресс-службы мэрии, родился и вырос Алексей в Екатеринбурге, окончил школу №21, отслужил срочную связистом. Позднее его семья перебралась на постоянное место жительства в поселок Первомайский, пишет 66.ru.



После объявления мобилизации Алексей пришел в военкомат и изъявил желание отправиться на Украину. Там он получил тяжелое ранение. Две недели врачи пытались его спасти. Скончался мужчина 15 ноября. 23 декабря ему должно было исполниться 23 года.