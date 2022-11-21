Ангар с мебельными материалами загорелся в Екатеринбурге

В 15:11 по уральскому времени на телефон диспетчерской службы поступил звонок: горит ангар, внутри которого — склад с материалами для производства мебели. Из отдаленного от других построек ангара валил густой дым черного цвета. Сотрудники МЧС приступили к тушению.
Через время в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что горят материалы и промышленные отходы. Люди смогли самостоятельно покинуть помещение ещё до приезда пожарной бригады. Одной из задач пожарных стало ограничение огня в распространении на другие территории.
Сразу же сбить огонь не получалось: процесс был осложнен повышенным содержанием дыма, а также наличием горючего в ангаре. На месте случившегося был организован оперативный штаб.
Для борьбы с пожаром было выделено 45 сотрудников МЧС и 14 спецмашин. Через 2 часа после прибытия к месту ЧП огонь ограничили в распространении. В 19:57 горящий в Екатеринбурге ангар был потушен.