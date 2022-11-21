Ангар с мебельными материалами загорелся в Екатеринбурге

Через время в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что горят материалы и промышленные отходы. Люди смогли самостоятельно покинуть помещение ещё до приезда пожарной бригады. Одной из задач пожарных стало ограничение огня в распространении на другие территории.