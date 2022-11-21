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Ангар с мебельными материалами загорелся в Екатеринбурге

Сегодня, 03:35
Фото: Telegram-канал "МЧС Свердловск"
Сообщение о пожаре поступило дежурным в 15:11
Ангар с мебельным складом внутри загорелся в Речном переулке в Екатеринбурге. Пламя вспыхнуло на территории 800 квадратных метров 20-го ноября. Среди пострадавших людей не обнаружено.

В 15:11 по уральскому времени на телефон диспетчерской службы поступил звонок: горит ангар, внутри которого — склад с материалами для производства мебели. Из отдаленного от других построек ангара валил густой дым черного цвета. Сотрудники МЧС приступили к тушению.

Горел склад с материалами для производства мебелиГорел склад с материалами для производства мебели
Площадь пожара насчитывала 800 кв.мПлощадь пожара насчитывала 800 кв.м
Горел склад с материалами для производства мебели
Фото: Telegram-канал "МЧС Свердловск"
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Через время в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что горят материалы и промышленные отходы. Люди смогли самостоятельно покинуть помещение ещё до приезда пожарной бригады. Одной из задач пожарных стало ограничение огня в распространении на другие территории.

В тушении было задействовано 45 пожарных
Фото: Telegram-канал "МЧС Свердловск"

Сразу же сбить огонь не получалось: процесс был осложнен повышенным содержанием дыма, а также наличием горючего в ангаре. На месте случившегося был организован оперативный штаб.

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Для борьбы с пожаром было выделено 45 сотрудников МЧС и 14 спецмашин. Через 2 часа после прибытия к месту ЧП огонь ограничили в распространении. В 19:57 горящий в Екатеринбурге ангар был потушен.

#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Пожар#Огонь#Пожарные
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