TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Болезнь коров стала причиной карантина в деревне Свердловской области

Сегодня, 16:14
Фото: 1MI
Деревня (частное хозяйство) Мартынова в Свердловской области закрыта на карантин до мая следующего года. Причиной стало заболевание, выявленное у коров — лейкоз.

Распоряжение опубликовала администрация Пышминского городского округа. Теперь посторонние люди не могут находиться на территории населенного пункта, а с его площадей запрещено забирать животных.

Также под запрет попали определенные условия: например, теперь нельзя держать в одном вольере больных и здоровых коров. Также нельзя использовать продукцию, полученную от зараженного скота, с целью реализации на сельхозярмарках.

Под Нижним Тагилом обнаружен пожиратель сосны и лиственницы
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле на карантин закрыты 33 классаВ детсадах и школах Екатеринбурга начали объявлять карантин из-за COVID-19Стало известно, кто дополнительно кормил Васнецову в карантинном отеле Пекина

Ранее карантинного вредителя восточносибирского хвойного усача обнаружили под Нижним Тагилом. Насекомое уничтожает поросль хвойных деревьев.

#Анна Варнакина#Свердловская область#Корова#Карантин#Заболевание#Природа
Подпишитесь
Как на руинах банкрота в Тагиле построили УК «ЖЭУ № 1» и кто связан с ее владелицей
Сегодня, 08:42
Смог, выбросы и риск рака. Главные экологические события в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:27
Мобилизованный из Тагила остался без выплат из-за отсутствия в списках военнослужащих
Сегодня, 11:30
В Нижнем Тагиле нет мобилизованных медицинских работников
Сегодня, 11:58
Апатия, 50 беляшей и незаконченный ремонт. Как ждут тагильчанки мобилизованных мужей
18 ноября 13:37
Реклама распродажи из орущего рупора на светофоре в Нижнем Тагиле признана незаконной
Сегодня, 11:41