Болезнь коров стала причиной карантина в деревне Свердловской области

Распоряжение опубликовала администрация Пышминского городского округа. Теперь посторонние люди не могут находиться на территории населенного пункта, а с его площадей запрещено забирать животных.
Также под запрет попали определенные условия: например, теперь нельзя держать в одном вольере больных и здоровых коров. Также нельзя использовать продукцию, полученную от зараженного скота, с целью реализации на сельхозярмарках.
Ранее карантинного вредителя восточносибирского хвойного усача обнаружили под Нижним Тагилом. Насекомое уничтожает поросль хвойных деревьев.