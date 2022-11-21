Друзья рассказали о погибшей во время катания на снегокате жительнице Белоярского

Стало известно, что в ту ночь девушка отдыхала с друзьями на природе. Её и двух подруг привязали на снегоходе и ледянке к отечественному авто и стали катать по дороге. Две девушки покатались успешно, а Кристина просто слетела со снегоката и оказалась под колесами «девятки».