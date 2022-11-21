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Друзья рассказали о погибшей во время катания на снегокате жительнице Белоярского

Сегодня, 10:24
Фото: 1MI
В Заречном продолжается выяснение обстоятельств смертельного ДТП, во время которого скончалась 22-летняя девушка из Белоярского.

Погибшую звали Кристина. Она скончалась в ночь на 19 ноября, когда ехала на снегокате, прицепленном к автомобилю ВАЗ.

Стало известно, что в ту ночь девушка отдыхала с друзьями на природе. Её и двух подруг привязали на снегоходе и ледянке к отечественному авто и стали катать по дороге. Две девушки покатались успешно, а Кристина просто слетела со снегоката и оказалась под колесами «девятки».

По данным «КП-Екатеринбург», на природе три девушки отдыхали с двумя парнями-братьями. Они были нетрезвы. После того, как произошло ЧП, парень, который вез Кристину и сбил ее, отнес девушку в машину и попытался довезти до больницы. Но по дороге она скончалась.

Катание на снегокате закончилось гибелью 22-летней свердловчанки
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В соцсетях объявлен сбор средств для семьи Кристины.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Снегоход#ДТП#Погибшая
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