Друзья рассказали о погибшей во время катания на снегокате жительнице Белоярского

Погибшую звали Кристина. Она скончалась в ночь на 19 ноября, когда ехала на снегокате, прицепленном к автомобилю ВАЗ.
Стало известно, что в ту ночь девушка отдыхала с друзьями на природе. Её и двух подруг привязали на снегоходе и ледянке к отечественному авто и стали катать по дороге. Две девушки покатались успешно, а Кристина просто слетела со снегоката и оказалась под колесами «девятки».
По данным «КП-Екатеринбург», на природе три девушки отдыхали с двумя парнями-братьями. Они были нетрезвы. После того, как произошло ЧП, парень, который вез Кристину и сбил ее, отнес девушку в машину и попытался довезти до больницы. Но по дороге она скончалась.
В соцсетях объявлен сбор средств для семьи Кристины.