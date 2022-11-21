Два старинных особняка в Екатеринбурге признают объектами культурного наследия

Первое здание — дом Поповичевых — располагается на улице Малышева, 38. Второе (дом Линдеров) — на Малышева, 40. Обе двухэтажные постройки выполнены из кирпича, в них имеется цокольный этаж. Данные опубликованы на сайте Управления государственной охраны объектов культнаследия Свердловской области.
Эксперты оценили оба дома как соответствующие критериям, нужным для включения в реестр объектов культурного наследия. В случае, если историческую ценность построек в Екатеринбурге признают, их снос будет запрещен.
Ранее в Нижнем Тагиле выставили на торги объект культурного наследия — многоэтажное помещение «Тагилбанка» по улице Ленина, 7. На пустующих этажах можно разместить торговую или медицинскую организацию. Стоимость лота оценили в 14,3 миллиона рублей. Организация находится в процедуре банкротства на протяжении четырех лет: распродается недвижимость и мебель, а на нескольких сотрудников завели уголовные дела (они избежали тюремного срока). Прием заявок на участие завершился 13 ноября.