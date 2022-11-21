Два старинных особняка в Екатеринбурге признают объектами культурного наследия

Ранее в Нижнем Тагиле выставили на торги объект культурного наследия — многоэтажное помещение «Тагилбанка» по улице Ленина, 7. На пустующих этажах можно разместить торговую или медицинскую организацию. Стоимость лота оценили в 14,3 миллиона рублей. Организация находится в процедуре банкротства на протяжении четырех лет: распродается недвижимость и мебель, а на нескольких сотрудников завели уголовные дела (они избежали тюремного срока). Прием заявок на участие завершился 13 ноября.