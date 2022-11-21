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Фильмы частных студий с пропагандой ЛГБТ отзывают из проката в России

Сегодня, 14:53
Фото: 1MI
Фильмы, которые снимались на деньги негосударственных студий, могут не допустить к показу в кинотеатрах и медиасервисах в России. Причиной недопуска в прокат может стать наличие ЛГБТ-пропаганды среди подростков.

Прокатное удостоверение не смогут получить новые фильмы. У «старых» также могут быть отозваны удостоверения. На данный момент процедура ликвидации документов уже производится, но ведется она не явно.

О том, что решение принято, сообщила заместитель главы Минкульта России Надежда Преподобная, сообщает «Коммерсант». Представитель ведомства добавила, что государство не будет поддерживать незаконные фильмы.

Закон против ЛГБТ-пропаганды поддержали власти Свердловской области
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Напомним, что власти Свердловской области поддержали запрет ЛГБТ-пропаганды. Наказание за афиширование нетрадиционных ценностей, педофилии и смены пола будет ужесточено.

#Россия#Общество#Кино#Закон#Запрет#ЛГБТ#Анна Варнакина
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