Фильмы частных студий с пропагандой ЛГБТ отзывают из проката в России

Прокатное удостоверение не смогут получить новые фильмы. У «старых» также могут быть отозваны удостоверения. На данный момент процедура ликвидации документов уже производится, но ведется она не явно.
О том, что решение принято, сообщила заместитель главы Минкульта России Надежда Преподобная, сообщает «Коммерсант». Представитель ведомства добавила, что государство не будет поддерживать незаконные фильмы.
Напомним, что власти Свердловской области поддержали запрет ЛГБТ-пропаганды. Наказание за афиширование нетрадиционных ценностей, педофилии и смены пола будет ужесточено.