Гендиректор «Областной газеты» уходит со своего поста

Об уходе руководителя сообщило издание Ура.ру со ссылкой на собственный анонимный источник, близкий к кругу Стуликова.
Ранее Антон Стуликов был главой «Областного телевидения». По данным источника, свое заявление на увольнение мужчина подпишет сегодня, 21 ноября. Свой пост он покидает по собственному желанию.
Ранее, 26 ноября этого года стало известно о том, что вышеуказанное СМИ возглавил Стуликов. До этого он занимал должности генерального директора ОТВ и советника главы региона.
До него директором «Областной газеты» был Дмитрий Полянин. На этой должности он находился с 2012 года.