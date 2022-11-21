Управляющая компания «ЖЭУ № 1» обслуживает более 70 домов в разных районах Нижнего Тагила, при этом каждый год количество договоров УК с многоэтажками только растет. Так, в прошлом году «ЖЭУ № 1» обзавелась домом на Октябрьском проспекте, 1. Вот только собственники квартир неожиданно взбунтовались. Тагильчане подали в суд на сборщиц подписей о переходе П-образной многоэтажки возле торгового центра «КИТ» на Гальянке в ведение управляющей компании «ЖЭУ № 1». Тогда суд аннулировал не один десяток голосов: подписи жильцов, согласно заключению почерковедческой экспертизы, были подделаны.
После обнародования судебного разбирательства на «ЖЭУ № 1» посыпался ряд претензий от тагильчан. Сначала УК заинтересовался «Народный коммунальный контроль», затем активисты решили обратиться к президенту и губернатору с просьбой проверить управляющую компанию. Сама же Ольга Иванкова, владеющая «ЖЭУ № 1», ранее говорила: «Мы долго не брали [в управление] новые дома, а работали только со своим жилфондом». Откуда возник «свой» жилфонд у «ЖЭУ № 1», выясняла редакция TagilCity.ru.
До 2015 года в Нижнем Тагиле работала управляющая компания «ЖЭУ № 1» — без аббревиатуры в юридическом названии. Владела данной фирмой, по данным системы проверки контрагентов, Татьяна Кононова. По закону, семь лет назад управляющие компании должны были приобрести лицензию не позднее 1 мая 2015 года, однако «ЖЭУ № 1» этого не сделала. А вот «УК „ЖЭУ № 1“» лицензию получила, правда на две недели позже указанного законом срока.
В этом же году управляющая компания «ЖЭУ № 1» под руководством Татьяны Кононовой передает все свои многоэтажки ныне известной «УК „ЖЭУ № 1“», бенефициар которой — Ольга Иванкова, ранее ее фамилия была Кононова. Через четыре года первую фирму признают банкротом.
Проще говоря, предыдущая УК сложила с себя полномочия — вместо нее обязанности по обслуживанию многоэтажками взяла управляющая компания с аналогичным названием. То есть в платежном документе для собственников, не осведомленных о юридических тонкостях, существенных изменений не произошло. «ЖЭУ № 1» сменилась на «УК „ЖЭУ № 1“», прежним остался и юридический адрес компании.
Чаще всего банкротство — единственный способ избавиться от неподъемных долгов и спасти утопающий бизнес. Ну, а почти одинаковое название фирм — известный способ создать впечатление для клиентов, что якобы ничего не поменялось. В данном случае жители многоэтажек, скорее всего, просто не заметили подмены, — комментирует ситуацию юрист по ЖКХ.
Запрет на подобные «клоны» среди УК правительство принимает лишь через два года. Фирменное название новой обслуживающей организации не должно быть тождественным или схожим до степени смешения с названием предыдущей управляющей компании, следует из обоснования. Меру приняли из-за того, что собственники квартир переходили из одной управляющей компании в другую, даже не подозревая об этом.
Прибыль любой управляющей компании складывается из добросовестности и платежеспособностей жителей многоэтажки, которой она управляет. О финансовом круговороте средств «ЖЭУ № 1» редакции TagilCity.ru рассказал осведомленный изнутри о деятельности тагильской УК источник. С его слов, в период с 2016 по 2021 годы компания Иванковой могла получить порядка 227 миллионов рублей. Собственники квартир переводят средства за коммунальные услуги в АО «Расчетный информационный центр Урала», ООО «Расчеты и платежки», а также в фонд капитального ремонта, отметил инсайдер. Первые две организации отчисляют деньги управляющей компании «ЖЭУ № 1».
Далее, по инсайдерской информации, управляющая компания распоряжается деньгами самостоятельно. Оплачивает коммунальные услуги ресурсников, нанимает подрядчиков для текущего или капитального ремонтов. Однако большую часть финансов, со слов собеседника редакции, тагильская УК «ЖЭУ № 1» вкладывает в еще одну организацию Ольги Иванковой — ООО «ЖЭУ». С его слов, платеж значится как «Оплата за содержание».
Согласно открытым данным, Ольга Иванкова действительно владеет ООО «ЖЭУ». Компания оказывает услуги по управлению эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение на договорной основе, следует из юридических сведений. Информатор утверждает, что иного дохода, как от управляющей компании, фирма не имеет.
В прошлом году «ЖЭУ» содержала 29 работников, УК «ЖЭУ № 1» — всего семь, указано в открытых источниках. Аналогично разнятся и доходы компаний Иванковой: за прошлый год выручка управляющей компания составила чуть больше 5 миллионов рублей, ООО «ЖЭУ» — 37 миллионов рублей.
«ЖЭУ», куда в течение пяти последних лет поступило 106 миллионов рублей, как утверждает собеседник редакции, имела возможность активно расходовать средства. С 2016 по 2021 годы компания, с его слов, сняла со счетов 61 миллион рублей «на закупку материалов и зарплату сотрудникам».
Фамилия Иванковых при переводе средств УК «ЖЭУ № 1» встречается неоднократно. Так, бывшие сотрудники утверждают, что УК Иванковой проводила финансовые операции с компаниями «ОСТ-Ремонт» и «Баркас», которыми руководит Иван Иванков. «ОСТ-Ремонт» занимается реконструкцией и строительством зданий. В 2016 году управляющая компания «ЖЭУ № 1» заплатила ей по договору подряда 4,2 миллиона рублей, поделился собеседник редакции. Учредила фирму однофамилица Ольги Иванковой (Кононовой) Ева Кононова, до 2018 года директором компании значился Александр Кононов.
А за фирму «Баркас», которая оказывала услуги по доставке продуктов питания и принадлежала Ивану Иванкову, «ЖЭУ № 1», по данным источника, оплатила задолженность по кредитным договорам на сумму 1,5 миллиона рублей. Взаимосвязь «Баркаса» и Иванковой подтверждается и судебным разбирательством 2011 года. Тогда Ольга Иванкова (в то время Кононова) выступала ответчиком по делу «Уралтрансбанка» к его должнику — компании «Баркас». Ольга Иванкова, следует из материалов дела, проходила поручителем по кредитному договору компании своего будущего однофамильца.
Управляющая компания «ЖЭУ № 1» не раз становилась ответчиком в судах за неуплату коммунальных платежей. При миллионной выручке с УК требуют средства поставщики тепла: «Регионгазинвест», а ранее обанкротившийся МУП НТТС, следует из открытых данных районных и арбитражных судов.
Часть платежей НТТС получало от управляющей компании по исполнительным производствам — за предыдущие пять лет компания предъявила обслуживающей организации Иванковой около 20 исков на сумму более одного миллиона рублей. Так, в 2019 году арбитражный суд региона обязал «ЖЭУ № 1» выплатить НТТС более 250 тысяч рублей за долг УК. Горячая вода в домах тагильчан, следует из дела, была, а часть оплаты от «ЖЭУ № 1» так и не поступила.
По закону, долг УК перед ресурсоснабжающей организации (по решению суда) не может равняться или превышать две среднемесячные величины стоимости, указанной в договоре. За первое нарушение управляющую компанию привлекают к административной ответственности. Повторный проступок карается более жесткими мерами, вплоть до исключения из реестра лицензий многоэтажки, за которую не платит УК.
Учредитель «ЖЭУ № 1» и «ЖЭУ» Ольга Иванкова (Кононова) также является бенефициаром компании «Олимп», которая ведет деятельность в сфере общепита. С 2011 по 2016 годы женщина владела половиной активов московской турфирмы «Конфетти тур», вторая совладелица которой — Анна Жданова (ранее Иванкова). У Ольги Иванковой, согласно ее показаниям в суде в 2011 году, трое детей.
Анна Жданова (Иванкова) — гендиректор компании «Престиж солнцево», экс-владелица «Национального центра медобразования» в Москве. Еще одно взаимосвязанное с Иванковой лицо, Ева Кононова, соучредитель только одной компании — «ОСТ-Ремонт».
Иван Иванков — экс-директор ООО «Урал-НТ», владелец компаний «Иволга» и «Баркас». Все три организации ликвидированы по решению Федеральной налоговой службы. Сейчас мужчина руководит и имеет 20%-ю долю в компании «ОСТ-Ремонт». Бывший владелец «ОСТ-Ремонт» Александр Кононов являлся руководителем строительных компаний «Римэка», «Агропромэнерго» (0,92% доли).
Экс-учредитель обанкротившегося «ЖЭУ № 1» Татьяна Кононова, согласно открытым данным, больше не ведет предпринимательскую деятельность. Все компании, которыми владела женщина, ликвидированы по решению Федеральной налоговой службы.
Сейчас Иванковой принадлежат три фирмы. И средства жильцов многоэтажек, которыми управляет «ЖЭУ № 1», оказываются во всех подконтрольных Иванковой или ее однофамильцам компаниях. При этом большую часть денег жильцов, со слов инсайдера редакции, получает именно «ЖЭУ» — с его счета владелица может снять средства «на зарплату сотрудникам или закуп материалов».