Управляющая компания «ЖЭУ № 1» обслуживает более 70 домов в разных районах Нижнего Тагила, при этом каждый год количество договоров УК с многоэтажками только растет. Так, в прошлом году «ЖЭУ № 1» обзавелась домом на Октябрьском проспекте, 1. Вот только собственники квартир неожиданно взбунтовались. Тагильчане подали в суд на сборщиц подписей о переходе П-образной многоэтажки возле торгового центра «КИТ» на Гальянке в ведение управляющей компании «ЖЭУ № 1». Тогда суд аннулировал не один десяток голосов: подписи жильцов, согласно заключению почерковедческой экспертизы, были подделаны.