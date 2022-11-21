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Лучшим свердловским педагогом ОБЖ стала учительница из Тагила

Сегодня, 09:47
Фото: управление образования
Лучшим преподавателем ОБЖ в 2022 году признали учительницу из Нижнего Тагила Анну Гелькорн.

Финал XVII Областного конкурса «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ» прошел в Екатеринбурге. В мероприятии поучаствовали педагоги-организаторы ОБЖ и учителя ОБЖ из разных школ региона, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Церемония награжденияЦеремония награждения
Церемония награжденияЦеремония награждения
Церемония награждения
Фото: управление образования

По результату состязаний лучшей признали учительницу ОБЖ из школы №30 Анну Гелькорн.

В финале соревнования учителям предстояло выполнить задания «Урок» и «Мастер-класс». В состав оценочного жюри вошли педагоги ОБЖ, которые становились победителями этого конкурса в прошлом году.

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Также в состав жюри входили члены МЧС и Уральского Института Государственной противопожарной службы Министерства РФ.

#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Учитель#Победа#ОБЖ#Елена Озерова
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