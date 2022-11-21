Лучшим свердловским педагогом ОБЖ стала учительница из Тагила

Финал XVII Областного конкурса «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ» прошел в Екатеринбурге. В мероприятии поучаствовали педагоги-организаторы ОБЖ и учителя ОБЖ из разных школ региона, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
По результату состязаний лучшей признали учительницу ОБЖ из школы №30 Анну Гелькорн.
В финале соревнования учителям предстояло выполнить задания «Урок» и «Мастер-класс». В состав оценочного жюри вошли педагоги ОБЖ, которые становились победителями этого конкурса в прошлом году.
Также в состав жюри входили члены МЧС и Уральского Института Государственной противопожарной службы Министерства РФ.