Майнинговую ферму в гараже нашли в Екатеринбурге

В общей сложности ущерб от действий майнера в компании оценили в 190 тысяч рублей. Отмечается, что с начала 2022 года пресечена деятельность шести майнинговых ферм.
Неутченное потребление было выявлено энергетиками из-за роста потерь на одном из участков. Нагрузка, по словам специалистов «Россети Урал» составила 30,6 кВт при 20 кВт разрешенных. При этом владелец «фермы» оплачивал расход по нормативу.
Для фиксации нарушения специалисты использовали тепловизионное оборудование. Оно позволило выявить, что внутри гаража аномально высокая температура.
В общей сложности ущерб от действий майнера в компании оценили в 190 тысяч рублей. Отмечается, что с начала 2022 года пресечена деятельность шести майнинговых ферм.