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Майнинговую ферму в гараже нашли в Екатеринбурге

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI
Майнинговая ферма была обнаружена в одном из гаражей частного сектора в Екатеринбурге. Собственники незаконно подключились к электросетям, а найти их удалось с помощью тепловизора.

Неутченное потребление было выявлено энергетиками из-за роста потерь на одном из участков. Нагрузка, по словам специалистов «Россети Урал» составила 30,6 кВт при 20 кВт разрешенных. При этом владелец «фермы» оплачивал расход по нормативу.

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Для фиксации нарушения специалисты использовали тепловизионное оборудование. Оно позволило выявить, что внутри гаража аномально высокая температура.

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В общей сложности ущерб от действий майнера в компании оценили в 190 тысяч рублей. Отмечается, что с начала 2022 года пресечена деятельность шести майнинговых ферм.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Электричество#Нарушение
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