«Меню с ногами и усами»: в столовой школы Нижнего Тагила обнаружили тараканов

По возвращении домой из школы юный тагильчанин «вполне доходчиво объяснил, почему не желает питаться в столовой»: он показал фотографию, на которой запечатлел тараканов, ползающих по информационному стенду.
Как мерзко… Меню с ногами и усами?! — возмущается анонимная жительница в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Автор задается вопросом о том, не противно ли самим работникам столовой находиться в помещении с вредителями. Также житель Нижнего Тагила интересуется, обратит ли внимание на эту ситуацию Роспотребнадзор.
Ранее родители учеников школы № 1 в Нижнем Тагиле рассказали о массовых признаках отравления: школьникам с первого по пятые классы пришлось вызывать скорую помощь. Детей отправили в инфекционную больницу.