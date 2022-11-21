TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Меню с ногами и усами»: в столовой школы Нижнего Тагила обнаружили тараканов

Сегодня, 06:04
Фото: Инцидент Нижний Тагил
Тараканы в школьной столовой

Тараканов увидели в школьной столовой Нижнего Тагила

На информационном стенде в МБОУ СОШ № 81 Нижнего Тагила ребенок обнаружил тараканов. Об увиденном он рассказал родственникам.

По возвращении домой из школы юный тагильчанин «вполне доходчиво объяснил, почему не желает питаться в столовой»: он показал фотографию, на которой запечатлел тараканов, ползающих по информационному стенду.

Как мерзко… Меню с ногами и усами?! — возмущается анонимная жительница в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Автор задается вопросом о том, не противно ли самим работникам столовой находиться в помещении с вредителями. Также житель Нижнего Тагила интересуется, обратит ли внимание на эту ситуацию Роспотребнадзор.

О массовом отравлении заявили родители учеников школы №1 в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Родители школьников в Нижнем Тагиле оценили качество питания в столовыхЖители Нижнего Тагила смогут пожаловаться на еду в столовых через чат-ботИз-за червяка в борще в школьной столовой начата проверка в Реже

Ранее родители учеников школы № 1 в Нижнем Тагиле рассказали о массовых признаках отравления: школьникам с первого по пятые классы пришлось вызывать скорую помощь. Детей отправили в инфекционную больницу.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Столовая#Дети#Тараканы
Подпишитесь
Огнегривый конь, каток и герои мультфильмов: каким будет ледовый городок в Тагиле
19 ноября, 19:45
Апатия, 50 беляшей и незаконченный ремонт. Как ждут тагильчанки мобилизованных мужей
18 ноября, 18:37
«Собственник пропал»: жильцы дома в Нижнем Тагиле делят дом с заброшенным помещением
17 ноября, 11:27
За побитую снегом машину УВЗ в Нижнем Тагиле заплатит более 300 тысяч рублей
Вчера, 11:54
Армрестлинг, стрельба, пауэрлифтинг: ДЦП не мешает екатеринбуржцу заниматься спортом
19 ноября, 23:08
Съеденный голубь, общаги и разводы: участковый рассказал о работе в Нижнем Тагиле
17 ноября, 22:39