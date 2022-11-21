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Мобилизованные тагильчане поблагодарили волонтеров за гуманитарную помощь

Сегодня, 11:59
Фото: TagilCity.ru
Мобилизованные жители Нижнего Тагила высказали слова благодарности за оказанную гуманитарную помощь. Им были отправлены теплая одежда, продукты питания и друге вещи.

Гуманитарная помощь была отправлена военным из Нижнего Тагила в учебный центр Екатеринбурга 20 ноября. Местные жители собрали и передали им теплые вещи для зимы, спальные мешки, лекарства, консервы и средства гигиены. Также дети отправили мобилизованным тагильчанам письма со словами поддержки, сообщил глава города Владислав Пинаев.

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Дорогой, любимый Нижний Тагил, твои сыновья благодарят тебя за то, что помог нам собраться на фронт. От всех сослуживцев огромная благодарность и низкий поклон всем тем, кто принимал участие, - сказал один из военнослужащих.
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#Частичная мобилизация в России#Общество#Владислав Пинаев#Гуманитарная помощь#Военные#Одежда#Волонтеры#Благодарность#Евгения Сафина#Нижний Тагил
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