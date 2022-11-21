Мобилизованные тагильчане поблагодарили волонтеров за гуманитарную помощь

Гуманитарная помощь была отправлена военным из Нижнего Тагила в учебный центр Екатеринбурга 20 ноября. Местные жители собрали и передали им теплые вещи для зимы, спальные мешки, лекарства, консервы и средства гигиены. Также дети отправили мобилизованным тагильчанам письма со словами поддержки, сообщил глава города Владислав Пинаев.