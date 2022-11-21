Мобилизованные тагильчане поблагодарили волонтеров за гуманитарную помощь

Гуманитарная помощь была отправлена военным из Нижнего Тагила в учебный центр Екатеринбурга 20 ноября. Местные жители собрали и передали им теплые вещи для зимы, спальные мешки, лекарства, консервы и средства гигиены. Также дети отправили мобилизованным тагильчанам письма со словами поддержки, сообщил глава города Владислав Пинаев.
Дорогой, любимый Нижний Тагил, твои сыновья благодарят тебя за то, что помог нам собраться на фронт. От всех сослуживцев огромная благодарность и низкий поклон всем тем, кто принимал участие, - сказал один из военнослужащих.