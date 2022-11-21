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Мобилизованный из Тагила остался без выплат из-за отсутствия в списках военнослужащих

Сегодня, 11:30
Фото: 1MI
Жителя Нижнего Тагила Илью Карпова мобилизовали еще 3 октября. Он несколько недель пробыл в зоне СВО, попал в госпиталь, но положенных военным выплат не получил до сих пор. На горячей линии Министерства обороны РФ тагильчанину объяснили, что он не числится в списках личного состава военнослужащих.

После мобилизации Илья попал в военный городок в Екатеринбурге, где его назначили в отдельную мотострелковую бригаду, а после отправили в палаточный лагерь Ростовской области. Следующей локацией стал палаточный лагерь в Белгородской области. Там тагильчанина определили санитаром и по совместительству инструктором по тактической медицинской подготовке. При том, что его боевая специальность —  водитель-механик БМП, а гражданская — повар.

Все эти перемещения заняли примерно две недели, за время которых, по словам Ильи Карпова, никакой подготовки практически не было. А дальше — уже зона специальной военной операции в Луганской области. (Все точные локации и номера военных частей имеются в распоряжении редакции).

Меня назначили сначала медбратом, а затем фельдшером эвакуационной бригады медицинского взвода. На линии соприкосновения я занимался эвакуацией раненых и мертвых. В связи с чем и получил травму, — рассказал тагильчанин редакции TagilCity.ru.
Фото: Страница Ильи Капова в ВК

Во время прохождения службы в зоне СВО Илья получил травму, но не физическую. Уже несколько недель он проходит лечение в подмосковном военном госпитале. Диагноз — острая реакция на стресс.

За это время тагильчанину не пришла ни одна из положенных военных выплат. Лишь его супруга получила 20 тысяч рублей в качестве помощи семьям мобилизованных.

Позвонив по горячей линии (Министерства обороны — прим. редакции) выяснилось, что меня нет в списках личного состава военнослужащих. В военном билете так же не указаны воинская часть, в которую я был направлен для прохождения службы, и номер закрепленного за мной оружия, — сообщил Илья Карпов.

В военном билете тагильчанина стоит лишь отметка о мобилизации с подписью военкома Нижнего Тагила Александра Вострилова. (Полная копия военного билета Ильи Карпова имеется в распоряжении редакции).

Сейчас Илья еще находится в госпитале и ждет ответа на обращение в военную прокуратуру. В нем он просит разобраться в ситуации с отсутствием выплат, а также не возвращать его в зону СВО после лечения, а заменить военную службу альтернативной или отправить в любую часть ближе к Нижнему Тагилу. (Текст обращения имеется в распоряжении редакции).

Напомним, ранее несколько жен мобилизованных тагильчан рассказали редакции TagilCity.ru о том, что их мужей отправили в зону специальной военной операции с минимальной подготовкой или вовсе без нее.

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