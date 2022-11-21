Мобилизованный из Тагила остался без выплат из-за отсутствия в списках военнослужащих

Сейчас Илья еще находится в госпитале и ждет ответа на обращение в военную прокуратуру. В нем он просит разобраться в ситуации с отсутствием выплат, а также не возвращать его в зону СВО после лечения, а заменить военную службу альтернативной или отправить в любую часть ближе к Нижнему Тагилу. (Текст обращения имеется в распоряжении редакции).