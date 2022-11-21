«Моя спортивная карьера складывалась не как у всех»
Сегодня, 10:28
Трехкратный чемпион России, серебряный призер Паралимпийской сборной по волейболу сидя Владимир Панкратов.
Сидячий волейбол придумали Таммо ван дер Схер и Антон Алберс в Нидерландах в 1956 Но
международного признания этот вид спорта добился не сразу, поскольку на момент его
создания среди спортсменов с ограниченными возможностями уже были популярны ситбол и фистбол. Как и классический волейбол, именно эти виды спорта, популярные в Германии, Нидерландах и скандинавских странах, вошли в основу сидячего волейбола.
Международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью проводятся с 1960
года. При этом волейбол сидя включили в программу Паралимпийских игр только в 1976,
когда соревнования проходили в Торонто. Спустя пять лет по этому виду спорта начали
проводиться чемпионаты Европы, а с 1983 — чемпионаты мира. Первое время к участию
допускались только мужские команды, а через десять лет стали приглашаться и женские.
Волейбол сидя находится под управлением Всемирной Организации по волейболу инвалидов (WOVD), которая отвечает за создание правил и контроль проведения международных соревнований по этому виду спорта среди мужчин, женщин и молодежи.
В России волейбол для людей с ограниченными возможностями начали развивать с конца
восьмидесятых годов XX века. Особенно активно им занимались спортсмены Московского
региона, Урала и Сибири. Сегодня центром мужского волейбола сидя считаются
Свердловская, Омская области и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. В этом
регионе, а также в Москве, Санкт-Петербурге развивается и женское направление вида
спорта.
По данным статистики 2022 года, в России среди людей с инвалидностью спортом
занимаются около 1,5 млн, а в регионах действует 66 специальных спортивных центров.
Инклюзивный спорт продолжает активно развиваться, появляются и новые виды: например, бег на трехколесных беговелах — рейсраннинг, доступный даже людям с церебральным параличом тяжелой формы. Не менее популярен и современный мечевой бой с использованием безопасных имитаторов средневекового клинкового оружия. Но, несмотря на это, паралимпийское движение все еще нуждается в популяризации.
Трагедия, перевернувшая жизнь и спортивный пьедестал
В юности будущий серебряный призер Паралимпийских игр Владимир Панкратов лишился
части ноги в железнодорожном происшествии. Но опыт игры в классический волейбол и
привычка стойко переносить самые трудные испытания помогли ему продолжить спортивную карьеру после несчастного случая.
Упорство помогло Владимиру возобновить занятие спортом. Он начал играть в составе
Донецкой команды по волейболу сидя, и спустя время спортсмена заметил тренер российской сборной Александр Овсянников. С этого момента карьера Владимира пошла в гору.
Сборная России по волейболу сидя с 2008 года входит в число лучших в мире. Участники
постоянно доказывают, что заслужили этот статус: после каждого турнира растет уровень их спортивной подготовки. Стремление к победе в очередной раз проявилось после
Паралимпиады: команда начала готовиться к следующим международным соревнованиям
уже через десять-пятнадцать дней после ее проведения. Владимир объясняет это тем, что
спортсмены — люди ненасытные, им всегда важно идти вперед.
«Когда мы боремся на чемпионатах, мы боремся не только за свое благо и свои амбиции. Мы боремся за наш флаг, за всех людей, за всех ребятишек, которые, может быть, придут
заниматься спортом. Это серьезная работа!».
Следующие Паралимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже, но участие в них российской сборной под вопросом. Несмотря на это, волейболисты делают все, чтобы быть
допущенными на соревнования и вернуться домой победителями.