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Мурашко рассказал о способе увеличения рождаемости в России

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что для увеличения деторождаемости женщины прежде всего сами должны хотеть рожать детей. Таким образом можно было бы повысить рождаемость в стране.

Высказался Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Екатеринбург. Об этом сообщается в Telegram-канале «Екатское чтиво».

О рождаемости министр заговорил после вопроса журналистки о бесплодии. Женщина сказала, что в Свердловской области каждая пятая пара жалуется на подобный диагноз.

В первую очередь женщина должна хотеть рожать. Если захочет женщина, то все будет, — добавил Михаил Мурашко.
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Ранее главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина рассказывала, что с течением лет способность воспроизводить потомство снижается как у женщин, так и у мужчин. После 35 лет такая вероятность снижается на 5% в год.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Рожы#Министр#Рождаемость#Михаил Мурашко
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