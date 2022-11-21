Мурашко рассказал о способе увеличения рождаемости в России

Высказался Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Екатеринбург. Об этом сообщается в Telegram-канале «Екатское чтиво».
О рождаемости министр заговорил после вопроса журналистки о бесплодии. Женщина сказала, что в Свердловской области каждая пятая пара жалуется на подобный диагноз.
В первую очередь женщина должна хотеть рожать. Если захочет женщина, то все будет, — добавил Михаил Мурашко.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина рассказывала, что с течением лет способность воспроизводить потомство снижается как у женщин, так и у мужчин. После 35 лет такая вероятность снижается на 5% в год.