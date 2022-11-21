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На двойное списание денег за проезд в трамвае пожаловались жители Нижнего Тагила

Сегодня, 05:09
Фото: 1MI
На 10-м трамвайном маршруте в Нижнем Тагиле с ребёнка дважды списали деньги за проезд, пожаловалась мама школьницы.

Женщина рассказала, что кондуктор якобы провела по банковскому терминалу оплату в 22 рубля, а после положила билет к себе в карман. Ребенку сотрудник общественного транспорта сообщила, что оплата не прошла, и выбила еще один чек — на 14 рублей.

Выданный в трамвае билет
Фото: Инцидент Нижний Тагил
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Юная жительница Нижнего Тагила показала на телефоне факт списания, однако кондуктор сказала: так и должно быть.

Вот такие у нас недобросовестные встречаются кондукторы! Будьте бдительны! — сообщил анонимный автор в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Факт двойного списания средств с карты
Фото: Инцидент Нижний Тагил

Тагильчане подметили, что в случае ошибочной оплаты чек бы не вышел. Также они задаются вопросом: зачем билет кондуктору?

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Кроме того, горожане рассказали о других попытках обмана со сдачей. С их слов, высокая черноволосая женщина выдала сдачу в 2 рубля вместо десятирублевой монеты. При попытке указать на ошибку женщина устроила конфликт. Другая жительница Нижнего Тагила рассказала, что у неё возникла аналогичная ситуация: 22 рубля списали через терминал, а после вернули «наличкой» после указания на неверный шаг.

#Анна Варнакина#Транспорт#Нижний Тагил#Кондуктор#Трамвай#Дети#Общество
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