На двойное списание денег за проезд в трамвае пожаловались жители Нижнего Тагила

Женщина рассказала, что кондуктор якобы провела по банковскому терминалу оплату в 22 рубля, а после положила билет к себе в карман. Ребенку сотрудник общественного транспорта сообщила, что оплата не прошла, и выбила еще один чек — на 14 рублей.
Юная жительница Нижнего Тагила показала на телефоне факт списания, однако кондуктор сказала: так и должно быть.
Вот такие у нас недобросовестные встречаются кондукторы! Будьте бдительны! — сообщил анонимный автор в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Тагильчане подметили, что в случае ошибочной оплаты чек бы не вышел. Также они задаются вопросом: зачем билет кондуктору?
Кроме того, горожане рассказали о других попытках обмана со сдачей. С их слов, высокая черноволосая женщина выдала сдачу в 2 рубля вместо десятирублевой монеты. При попытке указать на ошибку женщина устроила конфликт. Другая жительница Нижнего Тагила рассказала, что у неё возникла аналогичная ситуация: 22 рубля списали через терминал, а после вернули «наличкой» после указания на неверный шаг.