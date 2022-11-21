На двойное списание денег за проезд в трамвае пожаловались жители Нижнего Тагила

Кроме того, горожане рассказали о других попытках обмана со сдачей. С их слов, высокая черноволосая женщина выдала сдачу в 2 рубля вместо десятирублевой монеты. При попытке указать на ошибку женщина устроила конфликт. Другая жительница Нижнего Тагила рассказала, что у неё возникла аналогичная ситуация: 22 рубля списали через терминал, а после вернули «наличкой» после указания на неверный шаг.