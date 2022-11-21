На подброс тараканов вновь пожаловались жители Нижнего Тагила

На кадрах видеозаписи, присланных подписчиком TagilCity.ru, тараканы сидят на потолке, стенах и полу. По его словам, насекомые появились лишь после обработки подъезда от насекомых. Так как их было очень много, местным жителям пришлось даже поставить ловушку.