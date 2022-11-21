На подброс тараканов вновь пожаловались жители Нижнего Тагила

На кадрах видеозаписи, присланных подписчиком TagilCity.ru, тараканы сидят на потолке, стенах и полу. По его словам, насекомые появились лишь после обработки подъезда от насекомых. Так как их было очень много, местным жителям пришлось даже поставить ловушку.
18 ноября у нас была обработка, а тараканы появились в подъезде 21 числа. Раньше такого вообще не было, это ужас. Самка с яйцом бегала, не знала куда примкнуться. Откуда они могли взяться на холодных стенах? Их явно подкинули. Это уже становится общегородской проблемой, надо жаловаться депутатам и мэру, — рассказал журналисту редакции Андрей.
Екатерина, жительница Выи, также рассказала, что тараканы появились в подъезде после того, как на двери повесили объявление с предложением услуг по дезинсекции.
У нас сроду никогда в доме тараканов не было. А после того, как в объявлении написали, что они появились, тараканы действительно стали ползать по подъезду. Ладно хоть в квартиру не заползли. Мне кажется, их подбрасывают специально, чтобы люди оставляли заявки и платили деньги за травлю насекомых, — пояснила тагильчанка.
Напомним, жители Нижнего Тагила и ранее жаловались на подброс тараканов. Так, в сентябре полчища насекомых атаковали жителей Алтайского микрорайона после того, как появились объявления с предложением о дезинсекции.