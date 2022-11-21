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На резкое подорожание топлива пожаловались жители Екатеринбурга

Сегодня, 11:26
Фото: 1MI
Стоимость дизельного топлива в Екатеринбурге резко выросла. Об этом заявили сразу несколько жителей города. Они отметили, что на некоторых заправках рост составил почти два рубля.
 

Один из совладельцев сети АЗС в Екатеринбурге объяснил, что причинами роста цен стали биржевые цены, а также то, что компании стали приобретать зимнее топливо, которое стоит дороже.

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Житель Екатеринбурга Евгений рассказал, что за изменением цен следит регулярно. По его словам, за одну ночь стоимость дизельного топлива выросла с 57,07 до 58,74 рубля, пишет Е1. 

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Официальная статистика рост цен подтверждает. Так, с 7 по 14 ноября стоимости дизтоплива выросла на 0,5%. Еще неделей ранее показатель вырос на 0,3%. Стоимость бензина при этом практически не изменилась.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Екатеринбург#Топливо#Цена#Рост цен
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