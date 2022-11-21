На резкое подорожание топлива пожаловались жители Екатеринбурга

Один из совладельцев сети АЗС в Екатеринбурге объяснил, что причинами роста цен стали биржевые цены, а также то, что компании стали приобретать зимнее топливо, которое стоит дороже.
Житель Екатеринбурга Евгений рассказал, что за изменением цен следит регулярно. По его словам, за одну ночь стоимость дизельного топлива выросла с 57,07 до 58,74 рубля, пишет Е1.
Официальная статистика рост цен подтверждает. Так, с 7 по 14 ноября стоимости дизтоплива выросла на 0,5%. Еще неделей ранее показатель вырос на 0,3%. Стоимость бензина при этом практически не изменилась.