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На «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле вновь обнаружено превышение вредных выбросов

Сегодня, 13:18
Фото: 1MI
Росприроднадзор нашел превышение вредных выбросов на «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле. За полгода предприятие не устранило нарушения.

В рейд вышли сотрудники свердловского Росприроднадзора вместе с представителями Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры. Внеплановая проверка касалась соблюдения требований законодательства в области охраны природы.

В результате специалисты выявили нарушения, касающиеся загрязнения воздуха: превышение нормативов предельно допустимых выбросов, несоответствие с данными инвентаризации стационарных источников загрязняющих веществ, снижение эффективности работы установок очистки газа.

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Теперь они примут административные меры реагирования. В последний раз аналогичный рейд был проведен в марте этого года.

#Экология#Воздух#Проверка#Рейд#Загрязнение#Выбросы#Елена Озерова
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