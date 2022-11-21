На «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле вновь обнаружено превышение вредных выбросов

В рейд вышли сотрудники свердловского Росприроднадзора вместе с представителями Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры. Внеплановая проверка касалась соблюдения требований законодательства в области охраны природы.
В результате специалисты выявили нарушения, касающиеся загрязнения воздуха: превышение нормативов предельно допустимых выбросов, несоответствие с данными инвентаризации стационарных источников загрязняющих веществ, снижение эффективности работы установок очистки газа.
Теперь они примут административные меры реагирования. В последний раз аналогичный рейд был проведен в марте этого года.