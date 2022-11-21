TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Некому лечить детей. В Свердловской области возник дефицит педиатров

Сегодня, 04:07

Дефицит педиатров возник в городах Свердловской области

Дефицит детских врачей заметили в Екатеринбурге и муниципалитетах. По данным аналитиков, на одну вакансию педиатра в Свердловской области приходится всего 0,4 резюме. В больницы готовы брать выпускников медвузов без опыта, однако врачи не спешат.
В Свердловской области появится комплексная программа поддержки медиков
Узнать подробнее

Общая тенденция по России такова: одна вакансия — 0,5 резюме от желающих, но в Свердловской области их ещё меньше. Нормальным положением дел аналитики считают ситуацию, при которой на 1 вакансию приходится 5-6 резюме от соискателей. Если заявок меньше — борьбы за рабочее место нет.

Вероятной причиной случившегося может считаться уровень заработной платы: средняя по области цифра, которую предлагают детским врачам, находится на уровне в 50 000 рублей, при том, что сами педиатры желают от 60 000 и более.

Среди работодателей всего 37% требует от кандидатов наличие опыта работы, из них 22% хотят трудоустроить врача со стажем от 1 года, ещё 11% — от 3-х лет.

Самой высокооплачиваемой вакансией стало место участкового врача-педиатра в детскую больницу № 11 Екатеринбурга: педиатрам предлагают от 80 000 рублей после вычета налогов, социальные выплаты, развитую культуру компании.

Данные предоставлены аналитиками hh.ru. Исследование проводилось ко Дню педиатра в России.

Пушкинские карты, выплаты, путевки: план по привлечению медработников в Нижний Тагил
Узнать подробнее
Читайте также:
Хирург, стоматолог и педиатры: Детская больница Тагила пополнилась молодыми врачамиПервый в мире госпиталь на колесах придумал свердловский врачВрача или скорую? Кого и когда вызвать в Нижнем Тагиле, если заболел ребенок

Ранее стало известно, как в Нижнем Тагиле планируют привлекать врачей в город. Среди инициатив: включение в программу «Пушкинская карта», улучшение экообстановки в городе и выплаты ко Дню пожилого человека. Кроме того, врачам предлагают отменить обязательную аккредитацию при стаже работы от 10 лет, детские путевки в оздоровительные лагеря и санаторно-курортное лечение. Для того, чтобы врачи не уходили в частные клиники, администрация Нижнего Тагила просит рассмотреть предложение о запрете частной практики без 5-летнего опыта в горбольницах.

#Свердловская область#Общество#Детский врач#Вакансии#Педиатр#Анна Варнакина
Подпишитесь
Огнегривый конь, каток и герои мультфильмов: каким будет ледовый городок в Тагиле
19 ноября, 19:45
Апатия, 50 беляшей и незаконченный ремонт. Как ждут тагильчанки мобилизованных мужей
18 ноября, 18:37
«Собственник пропал»: жильцы дома в Нижнем Тагиле делят дом с заброшенным помещением
17 ноября, 11:27
За побитую снегом машину УВЗ в Нижнем Тагиле заплатит более 300 тысяч рублей
Вчера, 11:54
Армрестлинг, стрельба, пауэрлифтинг: ДЦП не мешает екатеринбуржцу заниматься спортом
19 ноября, 23:08
Съеденный голубь, общаги и разводы: участковый рассказал о работе в Нижнем Тагиле
17 ноября, 22:39