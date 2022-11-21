Некому лечить детей. В Свердловской области возник дефицит педиатров

Общая тенденция по России такова: одна вакансия — 0,5 резюме от желающих, но в Свердловской области их ещё меньше. Нормальным положением дел аналитики считают ситуацию, при которой на 1 вакансию приходится 5-6 резюме от соискателей. Если заявок меньше — борьбы за рабочее место нет.
Вероятной причиной случившегося может считаться уровень заработной платы: средняя по области цифра, которую предлагают детским врачам, находится на уровне в 50 000 рублей, при том, что сами педиатры желают от 60 000 и более.
Среди работодателей всего 37% требует от кандидатов наличие опыта работы, из них 22% хотят трудоустроить врача со стажем от 1 года, ещё 11% — от 3-х лет.
Самой высокооплачиваемой вакансией стало место участкового врача-педиатра в детскую больницу № 11 Екатеринбурга: педиатрам предлагают от 80 000 рублей после вычета налогов, социальные выплаты, развитую культуру компании.
Данные предоставлены аналитиками hh.ru. Исследование проводилось ко Дню педиатра в России.
Ранее стало известно, как в Нижнем Тагиле планируют привлекать врачей в город. Среди инициатив: включение в программу «Пушкинская карта», улучшение экообстановки в городе и выплаты ко Дню пожилого человека. Кроме того, врачам предлагают отменить обязательную аккредитацию при стаже работы от 10 лет, детские путевки в оздоровительные лагеря и санаторно-курортное лечение. Для того, чтобы врачи не уходили в частные клиники, администрация Нижнего Тагила просит рассмотреть предложение о запрете частной практики без 5-летнего опыта в горбольницах.