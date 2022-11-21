Некому лечить детей. В Свердловской области возник дефицит педиатров

Ранее стало известно, как в Нижнем Тагиле планируют привлекать врачей в город. Среди инициатив: включение в программу «Пушкинская карта», улучшение экообстановки в городе и выплаты ко Дню пожилого человека. Кроме того, врачам предлагают отменить обязательную аккредитацию при стаже работы от 10 лет, детские путевки в оздоровительные лагеря и санаторно-курортное лечение. Для того, чтобы врачи не уходили в частные клиники, администрация Нижнего Тагила просит рассмотреть предложение о запрете частной практики без 5-летнего опыта в горбольницах.