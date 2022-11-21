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Несколько колледжей в Нижнем Тагиле эвакуировали из-за черного пакета

Сегодня, 06:50
Фото: 1MI
Педагогический и медицинский колледжи эвакуировали в Нижнем Тагиле. Причиной мог стать черный пакет, найденный в здании.

Рядом с педколледжем № 1 в Нижнем Тагиле собрались пожарные автомобили и сотрудники МЧС, сообщили сразу несколько свидетелей АН «Между строк». Правоохранители и директора ситуацию не комментируют. Учащиеся сузов покинули здание под контролем пожарных.

Учащиеся медицинского колледжа, предполагает СМИ, эвакуированы из-за непрозрачного пакета с неустановленным содержимым, который обнаружили внутри кампуса. Сейчас молодые люди ожидают конца проверки в КДК «Современник».

Около 10 пожарных машин приехали к зданию суда в Нижнем Тагиле
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Ранее стало известно, что к зданию суда, налоговой и полиции по улице Островского в Нижнем Тагиле приехали сотрудники пожарной службы.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Медицинский колледж#Колледж#Педагогический колледж#Эвакуация#Пожарные
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