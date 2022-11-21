Несколько колледжей в Нижнем Тагиле эвакуировали из-за черного пакета

Рядом с педколледжем № 1 в Нижнем Тагиле собрались пожарные автомобили и сотрудники МЧС, сообщили сразу несколько свидетелей АН «Между строк». Правоохранители и директора ситуацию не комментируют. Учащиеся сузов покинули здание под контролем пожарных.
Учащиеся медицинского колледжа, предполагает СМИ, эвакуированы из-за непрозрачного пакета с неустановленным содержимым, который обнаружили внутри кампуса. Сейчас молодые люди ожидают конца проверки в КДК «Современник».
Ранее стало известно, что к зданию суда, налоговой и полиции по улице Островского в Нижнем Тагиле приехали сотрудники пожарной службы.