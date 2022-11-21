Ни одного медика Тагила не мобилизовали, а тагильчане пожаловались на тараканов

Медучреждения Нижнего Тагила сообщили TagilCity.ru, что среди их работников нет ни одного мобилизованного. Такие ответы журналисты получили от больниц и диспансеров города, а также от станции скорой медпомощи.
На прошлой неделе Нижний Тагил накрыл смог, в воздухе в превышающих норму значениях находился диоксид азота и сероводород. Помимо этого, город занял 4 место в рейтинге муниципалитетов с высоким риском развития онкологии. Рассказываем о главных эко-событиях недели.
После публикации редакции TagilCity.ru о жалобах жительницы Выи на назойливую рекламу из громкоговорителя о распродаже, сотрудники МБУ «Сигнал-3» выехали на перекресток улиц Красноармейская и Космонавтов, чтобы устранить нарушение. Но к этому времени распродажа уже закончилась, а разыскивать нарушителей никто не стал.
Жителя Нижнего Тагила мобилизовали 3 октября. Он несколько недель пробыл в зоне СВО, оказался в госпитале, а положенных выплат не получил. В Минобороны ему объяснили, что он не числится в списках личного состава военнослужащих.
Крупных тараканов обнаружили в подъезде жители дома №107 на улице Зари в Нижнем Тагиле после появления в доме объявления о травле насекомых. Жители уверены, что их подбросили специально.