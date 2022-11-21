Ни одного медика Тагила не мобилизовали, а тагильчане пожаловались на тараканов

После публикации редакции TagilCity.ru о жалобах жительницы Выи на назойливую рекламу из громкоговорителя о распродаже, сотрудники МБУ «Сигнал-3» выехали на перекресток улиц Красноармейская и Космонавтов, чтобы устранить нарушение. Но к этому времени распродажа уже закончилась, а разыскивать нарушителей никто не стал.