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Ни одного медика Тагила не мобилизовали, а тагильчане пожаловались на тараканов

Сегодня, 15:08
Фото: 1MI
Ни одного медика из Нижнего Тагила не мобилизовали, а тагильчане пожаловались на подброшенных в их дом тараканов. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 21 ноября.

Медучреждения Нижнего Тагила сообщили TagilCity.ru, что среди их работников нет ни одного мобилизованного. Такие ответы журналисты получили от больниц и диспансеров города, а также от станции скорой медпомощи.

В Нижнем Тагиле нет мобилизованных медицинских работников
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На прошлой неделе Нижний Тагил накрыл смог, в воздухе в превышающих норму значениях находился диоксид азота и сероводород. Помимо этого, город занял 4 место в рейтинге муниципалитетов с высоким риском развития онкологии. Рассказываем о главных эко-событиях недели.

Смог, выбросы и риск рака. Главные экологические события в Нижнем Тагиле
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После публикации редакции TagilCity.ru о жалобах жительницы Выи на назойливую рекламу из громкоговорителя о распродаже, сотрудники МБУ «Сигнал-3» выехали на перекресток улиц Красноармейская и Космонавтов, чтобы устранить нарушение. Но к этому времени распродажа уже закончилась, а разыскивать нарушителей никто не стал.

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Жителя Нижнего Тагила мобилизовали 3 октября. Он несколько недель пробыл в зоне СВО, оказался в госпитале, а положенных выплат не получил. В Минобороны ему объяснили, что он не числится в списках личного состава военнослужащих.

Мобилизованный из Тагила остался без выплат из-за отсутствия в списках военнослужащих
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Крупных тараканов обнаружили в подъезде жители дома №107 на улице Зари в Нижнем Тагиле после появления в доме объявления о травле насекомых. Жители уверены, что их подбросили специально.

На подброс тараканов вновь пожаловались жители Нижнего Тагила
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