Парализовано движение: автобус и две машины столкнулись в Екатеринбурге

ЧП случилось отрезке дорожного полотна между улицей Серафимы Дерябиной и Ясной. Свидетели утверждают, что там столкнулись два автобуса и несколько легковых машин, пишет 66.ru.
Движение по улице Бардина парализовано. Также обстановка на дорогах здесь осложнена из-за частичных перекрытий на Серафимы Дерябиной. Это связано со строительством трамвайной ветки.
В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что водитель иномарки Hyundai двигался по направлению кольца на Ясной. Во время разворота он не уступил движение автобусу, который двигался по встречной полосе. Далее иномарка отлетела в машину Lada.
Пострадавших в данной аварии нет.