Парализовано движение: автобус и две машины столкнулись в Екатеринбурге

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что водитель иномарки Hyundai двигался по направлению кольца на Ясной. Во время разворота он не уступил движение автобусу, который двигался по встречной полосе. Далее иномарка отлетела в машину Lada.