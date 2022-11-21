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Почти 700 бездомных собак отловлено в Екатеринбурге с начала года

Сегодня, 11:19
Фото: 1MI
С начала 2022 года на улицах Екатеринбурга было отловлено 670 собак. У 120 из них нашлись хозяева.

Бригады работают ежедневно. На каждое животное уходит разное количество времени. Некоторых не удается поймать в течение нескольких недель. В приюте с собаками работают несколько сотрудников. Животных стерилизуют, вакцинируют и лечат. После этого им начинают искать новый дом, сообщили в ЕМУП «Спецавтобаза». На данный момент в приюте проживают 85 собак.

Напомним, в Нижнем Тагиле с начала 2022 года было отловлено более тысячи бездомных псов. Об этом сообщал глава города Владислав Пинаев. Он отметил, что такое количество отловленных животных стало рекордным.

Более 1000 бездомных собак отловлено за 2022 год в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Природа#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Собаки#Отлов#Отлов собак
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