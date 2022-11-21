Почти 700 бездомных собак отловлено в Екатеринбурге с начала года

Бригады работают ежедневно. На каждое животное уходит разное количество времени. Некоторых не удается поймать в течение нескольких недель. В приюте с собаками работают несколько сотрудников. Животных стерилизуют, вакцинируют и лечат. После этого им начинают искать новый дом, сообщили в ЕМУП «Спецавтобаза». На данный момент в приюте проживают 85 собак.