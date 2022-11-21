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Подозреваемый в убийстве во время ссоры в Нижнем Тагиле задержан по «горячим следам»

Сегодня, 05:19
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Убийство произошло в одном из домов на улице Оплетина в Нижнем Тагиле 15 ноября. Предполагаемый преступник был задержан по «горячим следам».

Компания устроила застолье и распивала спиртные напитки. В какой-то момент между двумя мужчинами завязалась перепалка. Она переросла в ссору, а затем в драку. Один из оппонентов решил убить другого. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия до приезда медиков, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

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В пресс-службе СО по Ленинскому району Нижнего Тагила заявили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье за убийство. Подозреваемый задержан по «горячим следам». На данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Его планируется заключить под стражу.

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#Криминал#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Убийство#Задержание#Полиция#Оплетина#Выя#Ирина Кирилова
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