Подозреваемый в убийстве во время ссоры в Нижнем Тагиле задержан по «горячим следам»

В пресс-службе СО по Ленинскому району Нижнего Тагила заявили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье за убийство. Подозреваемый задержан по «горячим следам». На данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Его планируется заключить под стражу.

