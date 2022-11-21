Подвиги восьмиклассника вошли в летопись школы №1 Нижнего Тагила

Витя Черемин обожает рыбачить на Тагильском пруду. Школьник ловит окуньков, ершей и лещиков. Герой не стремится выловить Говорящую Щуку или Золотую Рыбку. Щука вредная и строптивая. Витя сам, как Золотая рыбка, исполняет все просьбы мамы Светланы Владимировны Прекрасной. И не три желания, а хоть дюжину. И ушицу сварит, и посуду вымоет.