Подвиги восьмиклассника вошли в летопись школы №1 Нижнего Тагила

Эх, не был художник Васнецов в Нижнем Тагиле в спортивной школе МБУ “САШ” имени М. Лысовой. Не торопился бы он иначе только трех былинных персонажей изобразить. С внешностью богатыря попал бы Витя Черемин в известную картину: косая сажень в плечах, гордый взгляд и рост богатырский.
Не собирается тагильский герой Черемин Виктор лежать на печи 30 лет и 3 года, как персонаж из сказок. И совершать подвиги его упрашивать не надо. Витя сам отправился в секцию дзюдо.
Юный спортсмен учится с другими добрыми молодцами в МБУ “САШ” имени М. Лысовой. Учит мальчишек тренер Владимир Александрович Путилов, которого мальчишки считают очень премудрым.
Дзюдо развивает в богатырях мгновенную реакцию, физическую координацию, выносливость, силу, гибкость. В дзюдо не нужен меч-кладенец. Нужно желание побеждать, в том числе побеждать сложности, связанные с инвалидностью. И тренировки, тренировки, тренировки.
А волшебный ковер дзюдоиста – татами.
Многолетние тренировки дали ожидаемый результат. Диплом за 1 место в Первенстве МБУ “САШ” имени М. Лысовой по дзюдо Виктор Черемин получил 27 октября 2021 года.
- Я чемпион. Вперед, только вперед. Хочу заработать только первые места. А еще хочу в Суздаль, - сказал Витя.
И победил в Суздале в 2021 году в Первенстве России по дзюдо спорт ЛИН. А потом еще одна победа: диплом 1 степени в Первенстве России по дзюдо спорт ЛИН Виктор Черемин получил в апреле 2022 года.
- Дзюдо дает силу. Помогает развивать в себе отвагу и самому развиваться. На тренировки постоянно хожу. Помогает трудолюбие, - говорит Витя Черемин.
Не на бересте запечатлевают летописцы высказывания Вити и его подвиги в дзюдо. Инфа выкладывается онлайн на сайте МБУ “САШ” имени М. Лысовой и в тагильских СМИ. Что поделать – прогресс цивилизации.
Современный проект #безграничные_возможности2022 не обошел вниманием тагильского 16-летнего дзюдоиста, похожего на богатыря.
Дзюдоистам не положен Кекс – от него набирают калории. Но это не тот случай. Кексом зовут песика Вити. А недавно семье Вити подкинули дворнягу. Разумеется, собакена приютили. Ведь богатыри должны совершать добрые поступки и защищать слабых.
Витя Черемин обожает рыбачить на Тагильском пруду. Школьник ловит окуньков, ершей и лещиков. Герой не стремится выловить Говорящую Щуку или Золотую Рыбку. Щука вредная и строптивая. Витя сам, как Золотая рыбка, исполняет все просьбы мамы Светланы Владимировны Прекрасной. И не три желания, а хоть дюжину. И ушицу сварит, и посуду вымоет.
Мама Вити Черемина радуется, что в хозяйстве всегда может положиться на богатырскую помощь сына.