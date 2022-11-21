Профессию определила безграничная любовь к детям

А уже в 1964 году его назначили на должность доцента и заведующего курсом детской хирургии. Через 3 года в 1967 году Кущ защитил докторскую диссертацию — «Хронические запоры у детей, вызванные пороками развития толстой кишки». В это же время курс детской хирургии был преобразован в самостоятельную кафедру детской хирургии Донецкого мединститута. Ее в очень молодом возрасте — 32-х лет, пройдя конкурсный отбор, и возглавил Николай Леонтьевич. Этой кафедрой он руководил всю свою дальнейшую жизнь.