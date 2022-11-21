Психолог Леонова обозначила корень проблем в общении родителей и детей-подростков

Родителям очень важно выстроить доверительные отношения с ребенком до того, как он станет подростком. Иначе — противостояния не избежать. Чем больше родители давили на своего сына или дочь, принуждали его, пытались отсечь какие-то его своеобразные черты характера, игнорировали его положительные качества, тем болезненнее будет проходить период взросления.