Психолог Леонова обозначила корень проблем в общении родителей и детей-подростков

Осознание себя как отдельной единицы у ребенка происходит примерно с 9 до 13 лет, передают NEWS.ru со ссылкой на Леонову.
Процесс «разотождествления» себя с родителем сопровождается внутренним и внешним протестом. Ребенок стремится доказать, что он не похож на своего родителя. Ему важно, чтобы его считали самостоятельной личностью, уважали его индивидуальность.
Родителям очень важно выстроить доверительные отношения с ребенком до того, как он станет подростком. Иначе — противостояния не избежать. Чем больше родители давили на своего сына или дочь, принуждали его, пытались отсечь какие-то его своеобразные черты характера, игнорировали его положительные качества, тем болезненнее будет проходить период взросления.
Леонова сравнила состояние ребенка-подростка с пружиной. Длительное время она находилась в сжатом состоянии, но потом увеличилась в размерах и не смогла больше удерживаться в таком положении — разжалась, многое повредив вокруг себя.
Ранее психолог Марина Гладышева указала на ключевую причину агрессии, характерной для подросткового возраста. Она подчеркнула, что в ходе работы с ребенком важно уловить суть проблемы, а не пытаться разрешить ее последствия.