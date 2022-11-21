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Психолог Леонова обозначила корень проблем в общении родителей и детей-подростков

Сегодня, 12:36
По словам психолога Ирины Леоновой, по достижении подросткового возраста дети внутренне меняются. Физиологически эти изменения связаны с «гормональными бурями», а на поведенческом уровне проявляются в протестах и конфликтах.

Осознание себя как отдельной единицы у ребенка происходит примерно с 9 до 13 лет, передают NEWS.ru со ссылкой на Леонову.

Процесс «разотождествления» себя с родителем сопровождается внутренним и внешним протестом. Ребенок стремится доказать, что он не похож на своего родителя. Ему важно, чтобы его считали самостоятельной личностью, уважали его индивидуальность.

Родителям очень важно выстроить доверительные отношения с ребенком до того, как он станет подростком. Иначе — противостояния не избежать. Чем больше родители давили на своего сына или дочь, принуждали его, пытались отсечь какие-то его своеобразные черты характера, игнорировали его положительные качества, тем болезненнее будет проходить период взросления.

Леонова сравнила состояние ребенка-подростка с пружиной. Длительное время она находилась в сжатом состоянии, но потом увеличилась в размерах и не смогла больше удерживаться в таком положении — разжалась, многое повредив вокруг себя.

Ранее психолог Марина Гладышева указала на ключевую причину агрессии, характерной для подросткового возраста. Она подчеркнула, что в ходе работы с ребенком важно уловить суть проблемы, а не пытаться разрешить ее последствия.

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