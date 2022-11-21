Путин подписал закон о едином детском пособии с 1 января 2023 года

В правительстве пособие называют универсальным, потому что оно складывается из ряда ежемесячных выплат, актуальных к текущему году. Сумма пособий будет формироваться из нескольких факторов:
Оплата универсального пособия будет учитывать доход семейства и реальную оценку нуждаемости (в учет попадает и недвижимость, и вклады в банк). В том числе государство проверит, трудоустроены ли родители или живут лишь на детские пособия (что запрещено).
При низких доходах семьи, но наличии недвижимого имущества, представители социальной политики рассчитают метраж собственности. Если в квартире на человека приходится более 24 «квадратов» (или 40 кв. м — в доме), выплаты не назначат.
Кроме того, в универсальном пособии откажут при отсутствии официального дохода каждого из взрослых представителей семейства. При этом деньги не обязательно получать на основании трудового договора: подойдут и пенсии, и стипендии. Регулярность зарплаты также необязательна: главное, чтобы средства были получены в течение года.
Если все обязательные пункты будут учтены, универсальную выплату назначат.