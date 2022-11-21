Путин подписал закон о едином детском пособии с 1 января 2023 года

Кроме того, в универсальном пособии откажут при отсутствии официального дохода каждого из взрослых представителей семейства. При этом деньги не обязательно получать на основании трудового договора: подойдут и пенсии, и стипендии. Регулярность зарплаты также необязательна: главное, чтобы средства были получены в течение года.