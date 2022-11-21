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Путин подписал закон о едином детском пособии с 1 января 2023 года

Сегодня, 17:21
Фото: 1MI
Беременным женщинам в трудной ситуации, а также детям с 3 до 16 лет, начнут выплачивать деньги с 1 января 2023 года. Закон об универсальном детском пособии подписал президент России Владимир Путин.

В правительстве пособие называют универсальным, потому что оно складывается из ряда ежемесячных выплат, актуальных к текущему году. Сумма пособий будет формироваться из нескольких факторов:

  • 50% от прожиточного минимума для детей — всем семьям, чей доход ниже установленных правительством значений;
  • если выплата не помогла поднять уровень средств семьи до прожиточного минимума, назначат ещё 25%;
  • в случае, если и так сумма не доходит до нужных значений, государство предоставит 100% от детского прожиточного минимума в регионе.
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Оплата универсального пособия будет учитывать доход семейства и реальную оценку нуждаемости (в учет попадает и недвижимость, и вклады в банк). В том числе государство проверит, трудоустроены ли родители или живут лишь на детские пособия (что запрещено).

При низких доходах семьи, но наличии недвижимого имущества, представители социальной политики рассчитают метраж собственности. Если в квартире на человека приходится более 24 «квадратов» (или 40 кв. м — в доме), выплаты не назначат.

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Кроме того, в универсальном пособии откажут при отсутствии официального дохода каждого из взрослых представителей семейства. При этом деньги не обязательно получать на основании трудового договора: подойдут и пенсии, и стипендии. Регулярность зарплаты также необязательна: главное, чтобы средства были получены в течение года.

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Если все обязательные пункты будут учтены, универсальную выплату назначат.

#Анна Варнакина#Дети#Выплата#Владимир Путин#Россия#Общество#Беременные#Деньги
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