Раз Снежное, то швейная фабрика — «Снежинка»

И лишь в конце 1998 года на «Снежинке» вновь затеплилась жизнь. Случилось это благодаря Михаилу Васильевичу Курянскому, который пришел работать на предприятие в качестве директора. Как позже вспоминал Михаил Курянский в те годы на фабрике никого не было кроме охраны, которая сторожила оборудование. Собирать коллектив пришлось заново. В поисках специалистов директор лично объездил и Краматорск, и Днепропетровск, и Красный Луч Луганской области. Так потихоньку он поднял предприятие с колен. Директору и коллективу пришлось преодолеть очень многое. В первую очередь это отсутствие заказов и качественного сырья.