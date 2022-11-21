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Реклама распродажи из орущего рупора на светофоре в Нижнем Тагиле признана незаконной

Сегодня, 11:41
Фото: TagilCity.ru
О незаконности звуковой рекламы из громкоговорителей на улицах Нижнего Тагила заявили в администрации города. Жаловаться на назойливый шум необходимо в ЕДДС или ФАС.

После публикации редакции TagilCity.ru о жалобах жительницы Выи на назойливую рекламу из громкоговорителя, сотрудники МБУ «Сигнал-3» выехали на перекресток улиц Красноармейская и Космонавтов, чтобы устранить нарушение.

Однако к этому времени распродажа уже закончилась, а разыскивать нарушителей спокойствия граждан никто не стал.

Предприниматели, арендующие неподалеку площадь под распродажу одежды, в течение четырех дней приматывали рупор скотчем прямо к светофорному столбу, и мужской голос громко зазывал покупателей.

Специалисты предприятия выехали на место, но громкоговорителя на столбе уже не было. Каждый такой случай мы будем отрабатывать в ручном режиме при поступлении жалоб от жителей Нижнего Тагила, — рассказали TagilCity.ru в МБУ «Сигнал-3».
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Там отметили, что размещение посторонних предметов на светофорных столбах является нарушением. Кроме того, с 25 августа 2021 года реклама с помощью громкоговорителей на улицах не допускается и запрещена по законодательству.

В пресс-службе администрации города отметили, что заявки по поводу нарушений размещения звуковой рекламы на улицах необходимо передавать в ЕДДС по телефонам: 8 (3435) 25-87-83 или на электронную почту [email protected] Также можно жаловаться и в Федеральную антимонопольную службу.

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