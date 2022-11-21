Sale в магазинах и бесплатное шоу: ТРЦ «КИТ» устроит масштабную распродажу в Тагиле

Напомним, два раза в месяц «КИТ» на ГГМ устраивает бесплатные шоу для своих посетителей. В эти дни торгово-развлекательный центр погружается в атмосферу праздника с аниматорами, тематическими программами и конкурсами. Ранее здесь прошел интерактив в стиле игры Brawl Stars и легендарного бестселлера «Гарри Поттер». А каждое воскресенье в ТРЦ выступают профессиональные музыканты. Ознакомиться с афишей мероприятий можно на сайте или в группе ТРЦ «КИТ» в соцсетях.