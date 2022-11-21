Sale в магазинах и бесплатное шоу: ТРЦ «КИТ» устроит масштабную распродажу в Тагиле

«Черная пятница» стартует 26 ноября в торгово-развлекательном центре «КИТ» на Черноисточинском шоссе, 49 в Нижнем Тагиле. Скидки и акции запустят более 15 магазинов ТРЦ. Выбрать подарок на Новый год в «585 Золотой» или Palmetta, ухватить пару обуви в Zenden или обновить гардероб от O’STIN — всё это станет доступно по сниженным ценам.
В честь старта распродаж «КИТ» устроит интерактивную шоу-программу. В главном холле пройдет световое шоу — профессионалы покажут трюки со светящимися обручами, веерами, мечами и булавами. Более того, посетители смогут пообщаться с харизматичными мимами, выиграть призы и сделать на память профессиональное фото. Мероприятие состоится с 18:00 до 20:00, вход бесплатный.
Напомним, два раза в месяц «КИТ» на ГГМ устраивает бесплатные шоу для своих посетителей. В эти дни торгово-развлекательный центр погружается в атмосферу праздника с аниматорами, тематическими программами и конкурсами. Ранее здесь прошел интерактив в стиле игры Brawl Stars и легендарного бестселлера «Гарри Поттер». А каждое воскресенье в ТРЦ выступают профессиональные музыканты. Ознакомиться с афишей мероприятий можно на сайте или в группе ТРЦ «КИТ» в соцсетях.
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