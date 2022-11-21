Шандалович: IT-специалисты в Карелии смогут бесплатно получить участки земли

Ранее комитет парламента по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ начал изучать законопроект о безвозмездном предоставлении участков земли медсестрам и фармацевтам. Законопроект представила Ольга Шмаеник, вице-спикер парламента Карелии. Как отметила депутат, возможность бесплатно получать землю под ИЖС у специалистов, которые работают в селе и городских поселениях, ввели в Карелии в 2017 году. Сейчас это право есть у сотрудников образовательной, здравоохранительной сфер, социально-культурной отрасли, специалистов лесного, сельского хозяйства и у пожарных.