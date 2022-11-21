Шандалович: IT-специалисты в Карелии смогут бесплатно получить участки земли

По словам председателя Заксобрания региона Элиссана Шандаловича, он поддерживает эту инициативу.
“Очень важно создать в регионе благоприятные условия, чтобы IT-специалисты приезжали, оставались в Карелии работать, развивали нашу республику и цифровую экономику страны. И такие условия мы создаем. Так, например, в октябре парламент Карелии принял закон, по которому для IT-компаний установлены минимальные ставки налогообложения – 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5% – доходы минус расходы”, – написал Шандалович у себя на официальной странице в соцсети “Вконтакте”. Об этом пишет karelinform.ru.
Элиссан Шандалович также подчеркнул: для работников аккредитованных IT-предприятий хорошим подспорьем может стать льготная ипотека со ставкой до 5% годовых. На кредитные деньги можно построить на полученном участке земли индивидуальный жилой дом по договору подряда.
Председатель Заксобрания Карелии также назвал IT-специальности, у представителей которых будет возможность применить право на бесплатный участок. Это “Информатика и вычислительная техника”, “Информационные системы и технологии”, “Прикладная информатика”, “Программная инженерия”, “Информационная безопасность телекоммуникационных систем”, “Информационная безопасность автоматизированных систем”, “Информационная безопасность”, “Компьютерная безопасность”, “Информационно-аналитические системы безопасности”, “Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере”, “Криптография” и “Противодействие техническим разведкам”.
Ранее комитет парламента по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ начал изучать законопроект о безвозмездном предоставлении участков земли медсестрам и фармацевтам. Законопроект представила Ольга Шмаеник, вице-спикер парламента Карелии. Как отметила депутат, возможность бесплатно получать землю под ИЖС у специалистов, которые работают в селе и городских поселениях, ввели в Карелии в 2017 году. Сейчас это право есть у сотрудников образовательной, здравоохранительной сфер, социально-культурной отрасли, специалистов лесного, сельского хозяйства и у пожарных.
“Закон о бесплатных земельных участках в нашей республике принят хороший, он совершенствуется, постоянно расширяется дополнительными категориями специалистов”, – заявила Шмаеник.
По результатам дискуссий профильный комитет направил законопроект главе республики на заключение.