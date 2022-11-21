Смог, выбросы и риск рака. Главные экологические события в Нижнем Тагиле

На минувшей неделе газоанализатор редакции TagilCity.ru ловил превышение диоксида азота в четыре раза при замерах возле железнодорожного вокзала 17 ноября. Показатель вещества был 0,8 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. В этот же день станция «Уральского УГМС» на Красном Камне зафиксировала превышение сероводорода до 1,8 ПДК.
В этот день в Нижнем Тагиле было морозно и безветренно, из-за чего над городом навис смог. Серая дымка от выбросов ЕВРАЗ НТМК постепенно накрыла несколько районов города. Например, жители Северного поселка жаловались на першение в горле и жжение в груди от химического запаха.
Федеральная программа «Чистый воздух», входящая в нацпроект «Экология», продлена еще на два года во всех 12 городах-участниках, в том числе и в Нижнем Тагиле. Окончание проекта перенесено с 2024 года на 2026-ой. По новым планам, к этому сроку совокупный объем выбросов в воздух будет снижен на 20,9% от уровня 2017 года.
При этом Нижний Тагил стал четвертым в рейтинге среди городов-участников «Чистого воздуха», где есть высокий риск развития онкологии. Хуже только в Челябинске, Липецке и Братске. По словам депутата Госдумы Георгия Арапова, одним из наиболее опасных веществ, которое выбрасывается в атмосферу, считается диоксид азота. Из-за него возникают болезни дыхательных путей, и происходит изменение состава крови. Кроме того, в Нижнем Тагиле наблюдается опасная ситуация с бензолом, который провоцирует развитие и рост раковых клеток.