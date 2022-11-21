TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Смог, выбросы и риск рака. Главные экологические события в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:27
Фото: TagilCity.ru
На прошедшей неделе Нижний Тагил накрыл смог, из-за чего в воздухе норму превышали диоксид азота и сероводород, а также город стал четвертым в рейтинге муниципалитетов с высоким риском развития онкологии у жителей. Главные экособытия недели читайте на TagilCity.ru.

На минувшей неделе газоанализатор редакции TagilCity.ru ловил превышение диоксида азота в четыре раза при замерах возле железнодорожного вокзала 17 ноября. Показатель вещества был 0,8 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. В этот же день станция «Уральского УГМС» на Красном Камне зафиксировала превышение сероводорода до 1,8 ПДК.

Диоксид азота превысил норму в четыре раза при замерах воздуха в Тагиле 17 ноября
Узнать подробнее

В этот день в Нижнем Тагиле было морозно и безветренно, из-за чего над городом навис смог. Серая дымка от выбросов ЕВРАЗ НТМК постепенно накрыла несколько районов города. Например, жители Северного поселка жаловались на першение в горле и жжение в груди от химического запаха.

Смог накрыл Нижний Тагил 17 ноября
Узнать подробнее

Федеральная программа «Чистый воздух», входящая в нацпроект «Экология», продлена еще на два года во всех 12 городах-участниках, в том числе и в Нижнем Тагиле. Окончание проекта перенесено с 2024 года на 2026-ой. По новым планам, к этому сроку совокупный объем выбросов в воздух будет снижен на 20,9% от уровня 2017 года.

Федпроект «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле продлен до 2026 года
Узнать подробнее

При этом Нижний Тагил стал четвертым в рейтинге среди городов-участников «Чистого воздуха», где есть высокий риск развития онкологии. Хуже только в Челябинске, Липецке и Братске. По словам депутата Госдумы Георгия Арапова, одним из наиболее опасных веществ, которое выбрасывается в атмосферу, считается диоксид азота. Из-за него возникают болезни дыхательных путей, и происходит изменение состава крови. Кроме того, в Нижнем Тагиле наблюдается опасная ситуация с бензолом, который провоцирует развитие и рост раковых клеток.

В ТОП-5 городов с высоким риском развития онкологий вошёл Нижний Тагил
Узнать подробнее
#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выбросы#Диоксид азота#Сероводород#Чистый воздух#Рак
Подпишитесь
Как на руинах банкрота в Тагиле построили УК «ЖЭУ № 1» и кто связан с ее владелицей
Сегодня, 13:42
Апатия, 50 беляшей и незаконченный ремонт. Как ждут тагильчанки мобилизованных мужей
18 ноября, 18:37
Огнегривый конь, каток и герои мультфильмов: каким будет ледовый городок в Тагиле
19 ноября, 19:45
Съеденный голубь, общаги и разводы: участковый рассказал о работе в Нижнем Тагиле
17 ноября, 22:39
«Собственник пропал»: жильцы дома в Нижнем Тагиле делят дом с заброшенным помещением
17 ноября, 11:27