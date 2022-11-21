Смог, выбросы и риск рака. Главные экологические события в Нижнем Тагиле

Федеральная программа «Чистый воздух», входящая в нацпроект «Экология», продлена еще на два года во всех 12 городах-участниках, в том числе и в Нижнем Тагиле. Окончание проекта перенесено с 2024 года на 2026-ой. По новым планам, к этому сроку совокупный объем выбросов в воздух будет снижен на 20,9% от уровня 2017 года.