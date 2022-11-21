Солдат ВДВ из деревни Починок погиб на спецоперации

Погибшему было 24 года. Мужчину звали Максим Фадеев. Он погиб, выполняя боевое задание 3 ноября. Об этом сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.
Служил мужчина в войсках ВДВ. В пошлом, окончив школу в родной деревне, он отправился на учебу в Первоуральский металлургический колледж. Затем трудился в должности помощника начальника смены на Первоуральском новотрубном заводе.
Глава округа выразил свои глубочайшие соболезнования. Также он добавил, что он был хорошим другом, сыном, а также порядочным человеком.