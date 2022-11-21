Тагильчанин оформил займ на приятеля и украл у знакомого деньги и телевизор

В сентябре подозреваемый жил у своего знакомого на Тагилстрое. Он украл у хозяина телевизор и перевел около 25 тысяч рублей с его банковской карты на свою, но обещал вернуть похищенное. Потерпевший ждал, но так ничего не получил. Тогда он обратился с заявлением в полицию, но вор к тому времени уехал из Нижнего Тагила.
Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого, когда он вернулся в свою квартиру на улице Зари. В отделении полиции выяснилось, что ранее он также оформил на свое имя займ на девять тысяч рублей. При этом он использовал паспортные данные и банковской карты знакомого.
Следователи полагают, что тагильчанин может быть причастен к ряду других подобных преступлений. Всех, кто пострадал от его действий, просят обратиться в МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)97-69-32.