Тагильчанин оформил займ на приятеля и украл у знакомого деньги и телевизор

В сентябре подозреваемый жил у своего знакомого на Тагилстрое. Он украл у хозяина телевизор и перевел около 25 тысяч рублей с его банковской карты на свою, но обещал вернуть похищенное. Потерпевший ждал, но так ничего не получил. Тогда он обратился с заявлением в полицию, но вор к тому времени уехал из Нижнего Тагила.