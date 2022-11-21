В Минфине считают инфраструктурные облигации важным инструментом привлечения займов

По мнению Моисеева, возводить жилые и нежилые объекты, даже те, которые затем используются в коммерческих целях, только за счёт государственных денег (equity) — не самый эффективный вариант. Об этом пишет tass.ru.
При этом заместитель министра заявил, что ряд крупных российских коммерческих транспортных проектов не смогли воспользоваться преимуществом инфраструктурных облигаций. Следует отметить, что речь идёт как об уже запущенных проектах, так и о тех, что ещё только запланированы.
Моисеев заметил, что ДОМ.РФ вполне способен заниматься отбором и структурированием проектов с низкой доходностью для конечного потребителя. Также он выразил уверенность, что все реализуемые компанией ДОМ.РФ проекты будут рабочими.
Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ — это механизм, запущенный в прошлом году по инициативе Владимира Путина. Средства, которые будут получены от их размещения, можно будет направлять на льготное финансирование объектов жилищного строительства в рамках развития городов. Также их можно будет использовать для возведения инфраструктурных объектов, таких как больницы и дороги. Помимо этого, деньги можно будет применять для поддержки транспортных проектов — закупки подвижного состава.