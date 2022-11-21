В Минфине считают инфраструктурные облигации важным инструментом привлечения займов

Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ — это механизм, запущенный в прошлом году по инициативе Владимира Путина. Средства, которые будут получены от их размещения, можно будет направлять на льготное финансирование объектов жилищного строительства в рамках развития городов. Также их можно будет использовать для возведения инфраструктурных объектов, таких как больницы и дороги. Помимо этого, деньги можно будет применять для поддержки транспортных проектов — закупки подвижного состава.

