В Нижнем Тагиле нет мобилизованных медицинских работников

По данным противотуберкулезного диспансера №3, стоматологической поликлиники №1, городской поликлиники №4 их медицинские работники не были призваны в рамках частичной мобилизации. Также нет мобилизованных и в Городской инфекционной больнице, сообщает главврач Марина Холманских.
Главврач станции скорой помощи Сергей Безбородов отказал в предоставлении данных и сообщил, что запрашиваемая информация является государственной тайной. Аналогичный ответ дали и в психиатрической больнице №7, главврач Вячеслав Мишарин также сослался на конфиденциальность данной информации.
Депутат Сергей Овсянников, главврач Демидовской горбольницы и главврач горбольницы №4 Константин Аникин сведения не предоставили, перенаправив редакцию в городской военкомат. На Минздрав Свердловской области сослался главврач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов. Ответ на запрос из Городской больници №1 на момент публикации не поступил.
Ранее в Нижнем Тагиле стало известно, что четыре педагога из городских школ были призваны в рамках частичной мобилизации.
При этом тренеры, работающие в школах Нижнего Тагила, остались в городе — никого из них не мобилизовали.