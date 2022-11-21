В Нижнем Тагиле нет мобилизованных медицинских работников

По данным противотуберкулезного диспансера №3, стоматологической поликлиники №1, городской поликлиники №4 их медицинские работники не были призваны в рамках частичной мобилизации. Также нет мобилизованных и в Городской инфекционной больнице, сообщает главврач Марина Холманских.