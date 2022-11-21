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В Нижнем Тагиле нет мобилизованных медицинских работников

Сегодня, 11:58
Фото: TagilCity.ru
Медиков из Нижнего Тагила не призывали по частичной мобилизации
Медицинские учреждения Нижнего Тагила сообщили TagilCity.ru, что среди их персонала нет мобилизованных. Редакция отправила запросы в больницы и диспансеры города, а также на станцию скорой медицинской помощи.

По данным противотуберкулезного диспансера №3, стоматологической поликлиники №1, городской поликлиники №4 их медицинские работники не были призваны в рамках частичной мобилизации. Также нет мобилизованных и в Городской инфекционной больнице, сообщает главврач Марина Холманских. 

Главврач станции скорой помощи Сергей Безбородов отказал в предоставлении данных и сообщил, что запрашиваемая информация является государственной тайной. Аналогичный ответ дали и в психиатрической больнице №7, главврач Вячеслав Мишарин также сослался на конфиденциальность данной информации. 

Депутат Сергей Овсянников, главврач Демидовской горбольницы и главврач горбольницы №4 Константин Аникин сведения не предоставили, перенаправив редакцию в городской военкомат. На Минздрав Свердловской области сослался главврач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов. Ответ на запрос из Городской больници №1 на момент публикации не поступил. 

Ранее в Нижнем Тагиле стало известно, что четыре педагога из городских школ были призваны в рамках частичной мобилизации.

В Нижнем Тагиле четыре педагога попали под частичную мобилизацию
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При этом тренеры, работающие в школах Нижнего Тагила, остались в городе — никого из них не мобилизовали.

В Нижнем Тагиле не мобилизовали ни одного тренера из спортивных школ
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