В Президентской академии прошел форум “Амбассадоры устойчивого развития”

Отмечается, что это мероприятие объединило экспертов в сфере устойчивого развития и ESG, представителей органов власти, а также общественных организаций. Об этом пишут newsnn.ru.
Как рассказала президент фонда регионального экономического развития “Инвестиции и регионы” и автор проекта “Амбассадоры устойчивого развития” Анна Кровякова, проект создавался как возможность поговорить о новых региональных практиках на федеральном уровне.
“За последние десять лет ESG-повестка заняла важное место в бизнес-среде. В текущих реалиях особенно важно придерживаться новых принципов построения грамотного экологического, социального и корпоративного управления. Уверена, что за ESG будущее бизнеса и экономики”, - добавила Анна Кровякова.
Организаторы мероприятия отмечают, что миссия форума - показать возможности развития молодежного предпринимательства, сформировать принципы ESG-повестки в среде студенчества, а также интегрировать молодежь в предпринимательское сообщество Москвы. Насыщенная деловая программа включала пленарное заседание, заседание научного совета по защите прав предпринимателей, а также дискуссионные площадки. Кроме того, состоялся конкурс молодежных предпринимательских проектов и научно-исследовательских работ, а также другие мероприятия.
В рамках форума выступили эксперты в сфере устойчивого развития и ESG, действующие предприниматели, представители общественных организаций и общественные деятели. О личном опыте рассказали эксперты ряда крупных компаний, таких как ПАО “МТС”, Almaty Management University, ВОИР, "Северсталь Российская сталь", СРО Ассоциация “Лига переработчиков макулатуры”.
В процессе работы форума прошло заседание научно-делового совета при бизнес-омбудсмене Москвы Татьяне Минеевой. В его работе, а также в обсуждении планов по дальнейшему развитию проекта приняли участие члены менторского совета MOS.МШУ.
Второй день форума был полностью посвящен молодежной повестке. Питчинг проектов проходил по 4 секциям, одна из которых проводилась на английском языке. В мероприятии приняли участие студенты РАНХиГС из Москвы, Саратова, а также студенты Саратовской государственной юридической академии.
В конце форума прошла церемония награждения участников утренних сессий, а также состоялось ток-шоу на тему “Акселератор идей молодых предпринимателей”, подготовленное Ассоциацией экспортеров и импортеров.