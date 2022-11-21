В Президентской академии прошел форум “Амбассадоры устойчивого развития”

Организаторы мероприятия отмечают, что миссия форума - показать возможности развития молодежного предпринимательства, сформировать принципы ESG-повестки в среде студенчества, а также интегрировать молодежь в предпринимательское сообщество Москвы. Насыщенная деловая программа включала пленарное заседание, заседание научного совета по защите прав предпринимателей, а также дискуссионные площадки. Кроме того, состоялся конкурс молодежных предпринимательских проектов и научно-исследовательских работ, а также другие мероприятия.