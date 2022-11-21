В России жильцам пересчитают плату за вывоз мусора

Особенно это важно для жильцов, не пользующихся этой услугой. Например, когда человек не живет в квартире, уехал в отпуск или командировку.
Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. С 1 марта 2023 года можно будет совершить перерасчет платы. Такой функцией смогут воспользоваться жители домов, в которых тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, и домов, где для расчета учитывается площадь квартир.
Для того, чтобы претендовать на перерасчет, необходимо подать заявление в управляющую компанию и принести туда документы, подтверждающие время отсутствия. То могут быть туристические путевки или билеты на самолеты.