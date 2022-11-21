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В России жильцам пересчитают плату за вывоз мусора

Сегодня, 12:57
Фото: 1MI
В России решили сделать перерасчет платы за вывоз мусора. Такую возможность утвердило российское правительство.

Особенно это важно для жильцов, не пользующихся этой услугой. Например, когда человек не живет в квартире, уехал в отпуск или командировку.

Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. С 1 марта 2023 года можно будет совершить перерасчет платы. Такой функцией смогут воспользоваться жители домов, в которых тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, и домов, где для расчета учитывается площадь квартир.

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Для того, чтобы претендовать на перерасчет, необходимо подать заявление в управляющую компанию и принести туда документы, подтверждающие время отсутствия. То могут быть туристические путевки или билеты на самолеты.

#Елена Озерова#Общество#Плата#Мусор#Перерасчет
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