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В ТОП-5 городов с высоким риском развития онкологий вошёл Нижний Тагил

Сегодня, 04:32
Фото: TagilCity.ru

В рейтинг городов с высоким риском развития рака вошёл Нижний Тагил

Среди 12 городов-участников программы «Чистый воздух» Нижний Тагил занял четвертое место по уровню канцерогенного риска и загрязненности атмосферы в 2021 году. Хуже только в Челябинске, Липецке и Братске.
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Среди жителей муниципалитетов, ставших участниками федеральной программы, более чем у 1 миллиона человек на фоне вредных выбросов возникли какие-либо заболевания. Всего в промышленных городах проживает около 6 миллионов людей.

Есть даже статистика смертности, связанной с загрязнением воздуха, — 6685 случаев в 2021 году, — сообщает депутат Госдумы Георгий Арапов.

Также законотворец во время доклада рассказал, что наиболее опасным веществом, которое выбрасывается в атмосферу, считается диоксид азота. Именно из-за него возникают респираторные заболевания, а также изменение состава крови. Опасным считается и бензол — провокатор мутации и роста раковых клеток. Именно в Нижнем Тагиле с бензолом наблюдается самая сложная ситуация.

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Одним из решений, которое предложил депутат, является помощь муниципалитетов с переводом людей с печного отопления на газовое, так как «одно домовладение на угле мы оцениваем в 2 автобуса [по уровню загрязнения окружающей среды — прим.ред.]».

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Экология#Выбросы#Рак#Диоксид азота
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