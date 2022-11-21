В ТОП-5 городов с высоким риском развития онкологий вошёл Нижний Тагил

Также законотворец во время доклада рассказал, что наиболее опасным веществом, которое выбрасывается в атмосферу, считается диоксид азота. Именно из-за него возникают респираторные заболевания, а также изменение состава крови. Опасным считается и бензол — провокатор мутации и роста раковых клеток. Именно в Нижнем Тагиле с бензолом наблюдается самая сложная ситуация.