В ТОП-5 городов с высоким риском развития онкологий вошёл Нижний Тагил

Среди жителей муниципалитетов, ставших участниками федеральной программы, более чем у 1 миллиона человек на фоне вредных выбросов возникли какие-либо заболевания. Всего в промышленных городах проживает около 6 миллионов людей.
Есть даже статистика смертности, связанной с загрязнением воздуха, — 6685 случаев в 2021 году, — сообщает депутат Госдумы Георгий Арапов.
Также законотворец во время доклада рассказал, что наиболее опасным веществом, которое выбрасывается в атмосферу, считается диоксид азота. Именно из-за него возникают респираторные заболевания, а также изменение состава крови. Опасным считается и бензол — провокатор мутации и роста раковых клеток. Именно в Нижнем Тагиле с бензолом наблюдается самая сложная ситуация.
Одним из решений, которое предложил депутат, является помощь муниципалитетов с переводом людей с печного отопления на газовое, так как «одно домовладение на угле мы оцениваем в 2 автобуса [по уровню загрязнения окружающей среды — прим.ред.]».