Валерий Лимаренко: Мы никого не оставим без крыши над головой

В Сахалинской области жители посёлка Тымовское, пострадавшие при взрыве и пожаре, получат квартиры. Об этом заявил в ходе экстренного заседания правительства губернатор Валерий Лимаренко.
19 ноября в северном райцентре в многоквартирном доме по улице Библиотечной, взорвался баллон с газом. Обрушился угловой подъезд. Погибли девять человек, из них четверо детей. Позже в этом же посёлке произошёл пожар в восьмиквартирном доме, жертв не было, но несколько семей лишились жилья, напомнил портал Sakh.online.
Всех, кто остался без крыши над головой, разместили в пункт временного пребывания, обеспечили всем необходимым на первое время. Губернатор островного региона прибыл на место происшествия и лично контролировал ход ликвидационных работ. Валерий Лимаренко отметил, что люди, пострадавшие при взрыве и пожаре, потеряли буквально всё. На дворе уже минусовые температуры, пострадавшие нуждаются в тёплой одежде, а также в предметах первой необходимости, причём уже сейчас.
- Материальную помощь пострадавшим мы выплатим максимально быстро, - заявил Валерий Лимаренко. - Главное, без крыши над головой никто не останется. Каждая семья, лишившаяся квартиры, будет обеспечена жильём, соответствующим всем современным нормам. Уже начали подбирать квартиры на вторичном рынке.
По поручению главы региона, члены правительства, курирующие профильные департаменты, повторно выехали в Тымовское для организации работы по своим направлениям на месте и встреч с пострадавшими.
Также, по инициативе Валерия Лимаренко правительство области определило меры материальной поддержки для пострадавших от взрыва и пожара: по 30 тыс. рублей на неотложные нужды жильцам выплатит администрация района. Из областного бюджета близким погибших выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, - по 400 тыс. рублей. Материальная помощь для тех, кто лишился жилья при взрыве и пожаре, будет одинаковой. Семьи получат в качестве компенсации за утраченное имущество по 500 тысяч рублей, а также квартиры.