TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ВАЗ столкнулся лоб в лоб с автобусом на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:30
Фото: TagilCity.ru
Отечественный автомобиль «ВАЗ-2114» врезался в пассажирский автобус маршрута № 104. Авария произошла на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле.

Столкновение случилось около 15:00 по местному времени. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. В результате он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

10-летний мальчик пострадал в ДТП с такси в Екатеринбурге
Узнать подробнее

На кадрах с места происшествия видно, что капот ВАЗа смяло. Внутри оказался зажатым водитель и его пытаются достать спасатели. Также на месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

В Нижнем Тагиле водители встали в пробку на улице Кулибина из-за ДТП
Узнать подробнее

В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что подробности будут известны позднее.

Бастрыкин поручил провести проверку после гибели екатеринбуржца в ДТП со «скорой»
Узнать подробнее
Читайте также:
Девочка пострадала в ДТП с мусоровозом на въезде в Нижний ТагилС погибшими в ДТП тренером и его сыном простились в КрасноуфимскеИз-за ДТП с восемью машинами жители Екатеринбурга встали в пробку
#Ирина Кирилова#ДТП#Нижний Тагил#Новости УрФО#Екатеринбург#Авария#Пострадавшие#Восточное шоссе#Вагонка#Видео
Подпишитесь
Как на руинах банкрота в Тагиле построили УК «ЖЭУ № 1» и кто связан с ее владелицей
Сегодня, 08:42
Смог, выбросы и риск рака. Главные экологические события в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:27
Мобилизованный из Тагила остался без выплат из-за отсутствия в списках военнослужащих
Сегодня, 11:30
В Нижнем Тагиле нет мобилизованных медицинских работников
Сегодня, 11:58
Апатия, 50 беляшей и незаконченный ремонт. Как ждут тагильчанки мобилизованных мужей
18 ноября 13:37
Реклама распродажи из орущего рупора на светофоре в Нижнем Тагиле признана незаконной
Сегодня, 11:41