Столкновение случилось около 15:00 по местному времени. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. В результате он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
На кадрах с места происшествия видно, что капот ВАЗа смяло. Внутри оказался зажатым водитель и его пытаются достать спасатели. Также на месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.
В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что подробности будут известны позднее.